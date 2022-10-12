Без їжі та води: полонені мобілізовані з РФ розповіли про досвід на війні (відео)

ЗСУ взяли росіян у полон, коли ті вирішили піти зі своїх позицій через постійні обстріли та погане забезпечення.

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П'ятеро росіян потрапили в полон в Україні за кілька тижнів після мобілізації. За словами чоловіків, російська армія погано їх забезпечувала і після кількох днів постійних обстрілів вони вирішили залишити позиції та потрапили до бійців Збройних сил України. Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За словами українського чиновника, російське командування перекинуло мобілізованих на кордон Харківської та Луганської області через місто Сватове та наказало зайняти позиції серед поля. Жодних інших завдань бійцям не ставили. У полон вони потрапили до військовослужбовців 92-ї окремої механізованої бригади.

"Нас висадили, сказали, йдіть, займайте позиції в окопах і сидіть. Ми висадилися, почалося мінометне бомбардування, нас бомбили 3 рази на день. Завдань ніяких не ставили. Ми були з автоматичною зброєю, більше нічого не було. Ні їжі, ні води. Це тривало три доби", — розповів один із російських полонених.

За словами мобілізованого, він разом із товаришем вирішив повернутися на місце початкової дислокації в Україні, проте там уже опинився український блокпост. Там їх і полонили. Чоловік додав, що був мобілізований лише кілька тижнів тому — 26 вересня.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що мобілізовані росіяни з Уфи та Челябінська мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами.

Також ми писали про те, як у Росії ув'язненим, які воювали у складі ПВК "Вагнера" проти України, видали довідки про помилування. Додому вони повернулися без кінцівок.