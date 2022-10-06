Без хліба, але з клопами: мобілізовані у РФ скаржаться на умови в бараках, – ЗМІ

Родичі новобранців з Уфи та Челябінська розповіли журналістам про жахливі умови для солдатів. Призовникам видали автомати, але не вчать користуватися ними.

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Мобілізовані росіяни з Уфи та Челябінська мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами. Про це пише російське опозиційне видання "Верстка" із посиланням на родичів призовників.

Двадцятирічний Семен із Челябінська відслужив строкову службу зв'язківцем та демобілізувався у червні цього року. У вересні після оголошення часткової мобілізації йому прийшла повістка. Як розповідає його тітка Тамара Плотнікова, росіянин одразу вирішив їхати на війну в Україну.

Сім'я солдата витратила близько 40 тис. рублів [12 тис. грн], щоб зібрати його на війну. На ці гроші йому купили термобілизну, наколінники, налокітники, балаклаву, туристичний килимок, сидіння та кнопковий телефон. З собою Семен також взяв форму, берці, рюкзак та спальний мішок, які в нього вже були до цього.

Хлопця відправили до навчального центру до Єлані, який уже став скандально відомим у РФ. За один тиждень там померло троє призовників.

Як виявилось, центр переповнений, спальних місць там не залишилося, їжі для солдатів немає взагалі. За два дні мобілізованим не видали жодного сухпайка.

"Навіть по шматку хліба не видали. Це в голові не вкладається", — розповіла Плотнікова.

За два дні новобранців без навчання перекинули до окупованої Луганської області.

[ + – ] Умови утримання мобілізованих у РФ

Мобілізовані б'ються між собою

Мобілізованого чоловіка Марії Ташбаєвої з Уфи розподілили на Саратовську область. За її словами, там солдати сплять у верхньому одязі на матрацах, спальників нікому не видали. Душу та гарячої води в частині немає. Через погані умови тут панує напружена атмосфера, пише видання. Призовники лаються і б'ються між собою.

Ще один новобранець з Уфи Айрат Федотов, який опинився в Саратовській області, але в іншій військовій частині, розповів, що спить на брудному матраці, посипаному клопами. У бараку, де він живе, немає туалету, тож доводиться ходити до сусіднього.

Усі жінки, з якими поговорили журналісти, критикують організацію навчання солдатів. За їхніми словами, чоловікам видали автомати, але навіть не вчать користуватися ними.

Нагадаємо, СтратКом ЗСУ розповідав, що мобілізованим у РФ видають онучі замість шкарпеток. Офіційно в армії РФ відмовилися від онуч ще у 2013 році, проте на складі знаходиться ще близько 1 млн одиниць.