Мобілізованим у РФ видають онучі замість шкарпеток, – Стратком ЗСУ (відео)

Офіційно в армії РФ відмовилися від онуч ще в 2013 році, проте на складі знаходиться ще близько 1 млн одиниць. Мобілізовані скаржаться, що не розуміють, як їх правильно намотати на ногу.

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У Росії мобілізованим видають замість шкарпеток онучі. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

У мережі опублікували відеоролик, на якому мобілізованим росіянам видають онучі замість шкарпеток. Подібна практика була масовою за радянських часів. Автор ролика скаржиться на те, що він не може вдягнути онучу правильно. Його товариші по службі пожартували, що вони носитимуть онучі "як діди".

У російській армії вже багато років намагаються відмовитись від подібної практики. У росЗМІ "РИА Новости" писали про відмову від онуч ще в 2013 році. Однак у наступні роки журналісти продовжували писати про перехід на 3-4 пари шкарпеток. Наприклад, у 2014, 2020.

Армія РФ офіційно відмовилася від використання онуч у 2013 році, але заборони на їх носіння немає. А на складах зберігається близько 1 млн одиниць онуч.

На брифінгу Пентагону, присвяченому новому військовому пакету допомоги Україні, було озвучено, що підготовка ЗСУ до зимового періоду така ж важлива задача, як і постачання боєприпасів. США із союзниками працює над постачанням зимового екіпірування для українських захисників. Водночас, прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, що вони не готові про готовність ЗС РФ вести бойові дії взимку.

Нагадаємо, в українській розвідці зазначають, що в РФ мобілізовані позбавлені медичної допомоги, у них недостатньо місця для житла і мало продовольства.

Також у ЗМІ писали, що мобілізовані росіяни, яких відправили до Білорусі, жорсткіші за регулярну армію. Вони ґвалтують та грабують.