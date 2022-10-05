Мобилизованным в РФ выдают портянки вместо носков, – СтратКом ВСУ (видео)

Официально в армии РФ отказались от портянок еще в 2013 году, однако на складе находится еще около 1 млн единиц. Мобилизованные жалуются, что не понимают как их правильно намотать на ногу.

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В России мобилизованным выдают вместо носков портянки. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

В сети опубликовали видеоролик, на котором мобилизованным россиянам выдают портянки вместо носков. Подобная практика была массовой в советские времена. Автор ролика жалуется на то, что он не может надеть портянку правильно. Его сослуживцы подшутили, что они будут носить портянки "как деды".

В российской армии уже много лет пытаются отказаться от подобной практики. В росСМИ "РИА Новости" писали об отказе от портянок еще в 2013 году. Однако в последующие годы журналисты продолжали писать о переходе на 3-4 пары носков. Например, в 2014, 2020.

Армия РФ официально отказалась от использования портянок в 2013 году, но запрета на их ношения нет. А на складах хранится около 1 млн единиц портянок.

На брифинге Пентагона, посвященному новому военному пакету помощи Украине, было озвучено, что подготовка ВСУ к зимнему периоду такая же важная задача как и поставка боеприпасов. США с союзниками работает над поставками зимней экипировки для украинских защитников. В то же время пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер заявил, что они не готовы о готовности ВС РФ вести боевые действия зимой.

Напомним, в украинской разведке отмечают, что в РФ мобилизованные лишены медпомощи, у них недостаточно места для жилья и малое продовольствия.

Также в СМИ писали, что мобилизованные россияне, которых отправили в Беларусь, жестче регулярной армии. Они совершают изнасилования и ограбления.