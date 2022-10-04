Без ночлега, еды и медикаментов: украинская разведка о мобилизации в РФ

В российских городах военкоматы не справляются с нагрузкой, поэтому мобилизованных размещают в зданиях без отопления, туалетов и медицинской помощи. Также вручаются повестки всем подряд, чтобы выполнить норму по мобилизации.

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В российских городах недостаточно средств для обеспечения мобилизованных россиян. У них нахватает спальных мест, еды, формы и медицинского обслуживания. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Омске мобилизованных разместили на территории танкового инженерного института. Первоначально рассчитывали, что там разместят 6000 россиян. Однако по факту до 30 сентября там было уже 9000 человек, а до 1 октября их количество возрастет еще на 2000. Руководство института не может обеспечить весь личный состав даже минимальными условиями проживания и питанием.

Мобилизованным не хватает спальных мест и туалетов, а в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до -6. Из-за этого много людей болеет, но им не оказывают медицинской помощи. Ситуацию пытаются улучшить отправляя мобилизованных в Екатеринбург, однако ситуация там такая же. Более того, часть мобилизованным даже не выдали военную форму так как ее не хватило.

В Брянской и Курской областях мобилизованные сами закупают военную форму и снаряжение, поэтому собственники военторгов подняли цены на продукцию. Это вызывает возмущение и жалобы среди россиян.

Разведчики отмечают, что в РФ готовят новые подразделения спецназначения для подавления антимобилизационных протестов. В целом в ГУР отмечают, что мобилизация в РФ проходит хаотично. Повестки выдаются всем подряд, чтобы выполнить план по частичной мобилизации. Также существуют проблемы с денежным обеспечением мобилизованных и тех, кто пошел в армию по контракту.

Все чаще отмечают случаи, когда солдаты не получают денежных наград из-за чего они обращаются в суды и прокуратуры. Также возросла "такса" за отклонение от мобилизации, теперь это стоит 500 тыс. рублей.

Напомним, в подмосковной воинской части мобилизованные избили контрактников так как они попытались устроить дедовщину.

Ранее командующий ОС Наев заявил, что РФ перебрасывает мобилизованных на Сумское направление, где они будут проходить подготовку.