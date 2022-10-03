Наказали "дедов": в подмосковной воинской части мобилизованные избили контрактников

У прибывших в часть новичков старослужащие попытались отобрать вещи, но, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, были вынуждены спасаться бегством.

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В поселке Алабино Московской области в воинской части, куда направляют мобилизованных мужчин, произошла массовая драка, сообщает "База".

По данным издания, причиной драки стало желание служащих в части контрактников поживиться за счет прибывших новичков: у них хотели отобрать одежду и телефоны.

Мобилизованные дали отпор, начав избивать "дедов", в результате пострадало около 20 контрактников. Им пришлось спасаться бегством. Спастись от гнева новичков они смогли, лишь закрывшись в одном из помещений и вызвав полицию.

Гасить конфликт выехали сотрудники военной полиции, а затем и МВД. По данным журналистов, в итоге сторонам удалось договориться, заявления в полицию никто не написал.

Ранее сообщалось, что многие мобилизованные россияне по пути в воинские части сильно напиваются и устраивают потасовки на улицах, в самолетах и автобусах. В сети появилась масса видеороликов с такими инцидентами.

Напомним, в рабочем поселке Большеречье в Омской области мобилизованные избили полицейских и росгвардейцев за "хамство и грубость". Мужчины начали выкрикивать, что заберут сотрудников МВД вместе с собой "умирать в окопы".

Также Фокус писал об обращении патриарха Кирилла к мобилизованным россиянам, в котором глава РПЦ призвал их не бояться смерти.