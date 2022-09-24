"Вместе в окопах умирать": в России мобилизованные подрались с полицейскими (видео)

Граждане РФ кричали, что заберут с собой полицейских и росгвардейцев умирать в окопах. При этом после стычки они все таки сели в автобусы.

Related video

В России мобилизованные устроили потасовку с полицейскими и росгвардейцами перед посадкой в автобус. Об этом пишет Медиазона.

В рабочем поселке Большеречье в Омской области мобилизованные граждане РФ избили полицейских и росгвардейцев за "хамство и грубость". Мужчины начали выкрикивать, что заберут работников охранной системы РФ вместе с собой "умирать в окопы".

После небольшой драки мобилизованные россияне все же сели в автобус и отправились по заданному маршруту. Видео, судя по всему, было снято женщинами, пришедшими провожать своих мужчин на войну.

"Ну, у людей стресс, что вы хотите… Кому-то страшно, кто-то рад", — говорит голос за кадром.

[ + – ] В России мобилизованные подрались с полицейскими

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Первоначально была названа сумма в 300 тысяч мобилизованных граждан. Впоследствии сообщили, что не будут брать в армию программистов, работников отрасли медиа и других представителей "интеллигенции".

Напомним, кого Россия, прежде всего, выпустит воевать в Украине.

Также Фокус писал об обращении патриарха Кирилла к мобилизованным россиянам, в котором глава РПЦ призвал их не бояться смерти.