"Разом в окопах вмирати": у Росії мобілізовані побилися з поліцейськими (відео)

Громадяни РФ кричали, що заберуть із собою поліцейських та росгвардійців помирати в окопах.

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У Росії мобілізовані влаштували бійку з поліцейськими та росгвардійцями перед посадкою в автобус. Про це пише Медіазона.

У робочому селищі Большеріччя в Омській області мобілізовані громадяни РФ побили поліцейських і росгвардійців за "хамство та грубість". Чоловіки почали вигукувати, що заберуть працівників охоронної системи РФ разом із собою "вмирати в окопи".

Після невеликої бійки мобілізовані росіяни все ж таки сіли в автобус і вирушили заданим маршрутом. Відео, зважаючи на все, було знято жінками, які прийшли проводжати своїх чоловіків на війну.

"Ну, у людей стрес, що ви хочете... Комусь страшно, хтось радий", — каже голос за кадром.

[ + – ] У Росії мобілізовані побилися з поліцейськими

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні. Спочатку було названо суму у 300 тисяч мобілізованих громадян. Згодом повідомили, що не братимуть до армії програмістів, працівників галузі медіа та інших представників "інтелігенції".

Нагадаємо, кого Росія насамперед випустить воювати в Україні.

Також Фокус писав про звернення патріарха Кирила до мобілізованих росіян, у якому глава РПЦ закликав їх не боятися смерті.