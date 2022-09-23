Без айтішників та журналістів: Міноборони РФ уточнило, хто звільнений від мобілізації

Під призов до лав ЗС РФ також не потрапляють співробітники банківської сфери та працівники операторів зв'язку.

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Міністерство оборони РФ уточнило категорії громадян, на яких не поширюється оголошена президентом Володимиром Путіним часткова мобілізація у Росії. Роз'яснення та уточнення опублікував пресцентр відомства країни-агресора.

За даними Міноборони, для роботи деяких галузей та фінансової системи до лав ЗС РФ не залучатимуть осіб з вищою освітою за певними спеціальностями та напрямами підготовки.

Часткова мобілізація в Росії не поширюється на громадян, які працюють:

в акредитованих організаціях, які здійснюють діяльність у галузі інформаційних технологій та задіяних у розробці, розвитку, впровадженні, супроводі та експлуатації рішень у галузі інформаційних технологій та забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури;

у російських операторах зв'язку та задіяним у забезпеченні стійкості, безпеки та функціонування споруд зв'язку, центрів обробки даних, а також засобів та ліній зв'язку загального користування РФ;

у системотворчих організаціях у сфері інформації та зв'язку, а також їх взаємозалежних особах, які є засновником, редакцією, видавцем зареєстрованого ЗМІ або мовником телеканалу, радіоканалу та задіяних у створенні та розповсюдженні продукції ЗМІ;

в організаціях, які відповідають за забезпечення стабільності національної платіжної системи та інфраструктури фінансового ринку, управління банківською ліквідністю та готівкового грошового обігу.

Зазначені категорії громадян звільнять від призову до лав ЗС РФ у межах часткової мобілізації за умови, якщо керівники відповідних організацій відправлять до Генерального штабу списки співробітників, складені за встановленою командуванням формою.

Варто зазначити, що після оголошення часткової мобілізації в Росії зафіксовано щонайменше шість випадків підпалів військкоматів.

Також повідомлялося, що мешканцям Москви та Санкт-Петербурга почали вручати повістки у військкомати після оголошення часткової мобілізації в Росії.