У РФ продовжують підпалювати військкомати: вже шість випадків від початку мобілізації (фото)

Росіяни кидають "коктейлі Молотова" у призовні пункти, у зв'язку з чим правоохоронці змушені регулярно чергувати біля установ.

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У Росії продовжують фіксувати випадки підпалів військкоматів на тлі оголошеної країни часткової мобілізації. Минулої ночі в РФ сталося два такі інциденти — в Амурській області та Хабаровському краї. Про це в п'ятницю, 23 вересня, повідомляють російські телеграм-канали.

За даними Baza, у місті Свободному Амурській області невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю до будівлі місцевого військового комісаріату. В публікації стверджується, що установа "постраждала лише трохи", оскільки вогонь від "коктейлю Молотова" не встиг поширитися на велику площу.

[ + – ] Військкомат у Свободному Фото: Facebook

Ще один випадок зафіксовано у Хабаровську. Там близько 06:00 невідомі особи кинули "коктейль Молотова" у вікно військкомату. В результаті спалахнули два кабінети, ніхто не постраждав. У зв'язку з інцидентом правоохоронцям дали завдання перевіряти порядок у районних військкоматів Хабаровська кожні дві години.

[ + – ] Військкомат у Хабаровському краї

Усього з 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, пожежі виникли щонайменше на шести військкоматах по всій Росії. У ніч на четвер, 22 вересня, у Ломоносові, що входить до складу Санкт-Петербурга, спалахнув двоповерховий будинок, де знаходиться призовний пункт.

Того ж дня у місті Гаї Оренбурзької області невідомі також намагалися підпалити двоповерхову будівлю військкомату, проте "полум'я не поширилося по всій будівлі, а зіпсувало лише одну стіну".

Подібний інцидент також стався у селі Кира Забайкальського краю — там, за різними даними, внаслідок застосування "коктейлю Молотова" могла спалахнути документація.

Також вчора ми писали про те, як за одну ніч "коктейлями Молотова" закидали будівлю міської адміністрації Тольятті та військкомат у Нижньому Новгороді.

Раніше Фокус показував кадри, зняті біля військкоматів у Чечні та Якутії. На них зображені натовпи чоловіків, які прямують до призовних пунктів у супроводі військових.