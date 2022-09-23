В РФ продолжают поджигать военкоматы: уже шесть случаев с начала мобилизации (фото)

Россияне бросают "коктейли Молотова" в призывные пункты, в связи с чем правоохранители вынуждены регулярно дежурить возле учреждений.

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В России продолжают фиксировать случаи поджогов военкоматов на фоне объявленной в стране частичной мобилизации. За минувшую ночь в РФ произошло два таких инцидента — в Амурской области и Хабаровском крае. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщают российские телеграм-каналы.

По данным Baza, в городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание местного военного комиссариата. В публикации утверждается, что учреждение "пострадало лишь слегка", так как огонь от "коктейля Молотова" не успел распространиться на большую площадь.

[ + – ] Военкомат в Свободном Фото: Facebook

Еще один случай был зафиксирован в Хабаровске. Там около 06:00 неизвестные лица метнули "коктейль Молотова" в окно военкомата. В результате загорелись два кабинета, никто не пострадал. В связи с инцидентом правоохранителям дали задание проверять порядок у районных военкоматов Хабаровска каждые два часа.

[ + – ] Военкомат в Хабаровском крае

Всего с 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, пожары возникли в по меньшей мере шести военкоматах по всей России. В ночь на четверг, 22 сентября, в Ломоносове, который входит в состав Санкт-Петербурга, загорелось двухэтажное здание, где находится призывной пункт.

В тот же день в городе Гае Оренбургской области неизвестные также пытались поджечь двухэтажное здание военкомата, однако "пламя не распространилось по всему зданию, а испортило только одну стену".

Подобный инцидент также произошел в селе Кыра Забайкальского края — там, по разным данным, в результате применения "коктейля Молотова" могла загореться документация.

Также вчера мы писали о том, как за одну ночь "коктейлями Молотова" забросали здание городской администрации Тольятти и военкомат в Нижнем Новгороде.

Ранее Фокус показывал кадры, снятые возле военкоматов в Чечне и Якутии. На них запечатлены толпы мужчин, направляющихся в призывные пункты в сопровождении военных.