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Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

В городах России на фоне мобилизации поджигают военкоматы и здания администраций (фото)

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Фото: Flickr | В России подожгли призывной пункт и городскую администрацию

За одну ночь "коктейлями Молотова" забросали здание городской администрации Тольятти и призывной пункт в Нижнем Новгороде.

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В ночь на четверг, 22 сентября, в России неизвестные устроили сразу два поджога при помощи "коктейлей Молотова" — пострадало здание городской администрации Тольятти Самарской области и призывной пункт в Нижнем Новгороде. Об этом пишет российский телеграм-канал ЧТД.

"В Тольятти "коктейль Молотова" метнули в городскую администрацию, огонь удалось потушить. В Нижнем Новгороде "коктейлем Молотова" подожгли призывной пункт, "задымление" потушили", — говорится в посте.

По данным СМИ Тольятти, пожарные получили сообщение о пожаре в здании городской администрации в 03:44, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В частности, горели двери и обшивка. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 04:05. Факт поджога российским журналистам подтвердили в администрации.

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Фото: Flickr

Перед инцидентом руководство Самарской области объявило, что указ президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации будет исполнен на территории региона.

Что касается инцидента в Нижнем Новгороде, то там, согласно сообщениям телеграм-каналов, возгорание возникло в стоматологическом кабинете военкомата. Несмотря на неисправность пожарной сигнализации пожар быстро удалось потушить. На месте возгорания были найдены куски разбитого стекла и недогоревший тряпичный фитиль.

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нижний новгород пожар, коктейль молотова нижний новгород Fullscreen
нижний новгород пожар, коктейль молотова нижний новгород Fullscreen
нижний новгород пожар, коктейль молотова нижний новгород
нижний новгород пожар, коктейль молотова нижний новгород
нижний новгород пожар, коктейль молотова нижний новгород

Накануне стало известно, что пребывающим в запасе военным запретили покидать Нижний Новгород на фоне частичной мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек из числа резервистов.

За вчерашний день на акциях протеста против мобилизации в России силовики задержали по меньшей мере 1386 человек.