В городах России на фоне мобилизации поджигают военкоматы и здания администраций (фото)

За одну ночь "коктейлями Молотова" забросали здание городской администрации Тольятти и призывной пункт в Нижнем Новгороде.

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В ночь на четверг, 22 сентября, в России неизвестные устроили сразу два поджога при помощи "коктейлей Молотова" — пострадало здание городской администрации Тольятти Самарской области и призывной пункт в Нижнем Новгороде. Об этом пишет российский телеграм-канал ЧТД.

"В Тольятти "коктейль Молотова" метнули в городскую администрацию, огонь удалось потушить. В Нижнем Новгороде "коктейлем Молотова" подожгли призывной пункт, "задымление" потушили", — говорится в посте.

По данным СМИ Тольятти, пожарные получили сообщение о пожаре в здании городской администрации в 03:44, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В частности, горели двери и обшивка. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 04:05. Факт поджога российским журналистам подтвердили в администрации.

Фото: Flickr

Перед инцидентом руководство Самарской области объявило, что указ президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации будет исполнен на территории региона.

Что касается инцидента в Нижнем Новгороде, то там, согласно сообщениям телеграм-каналов, возгорание возникло в стоматологическом кабинете военкомата. Несмотря на неисправность пожарной сигнализации пожар быстро удалось потушить. На месте возгорания были найдены куски разбитого стекла и недогоревший тряпичный фитиль.

Накануне стало известно, что пребывающим в запасе военным запретили покидать Нижний Новгород на фоне частичной мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек из числа резервистов.

За вчерашний день на акциях протеста против мобилизации в России силовики задержали по меньшей мере 1386 человек.