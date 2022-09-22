Мобилизация в РФ: появились кадры с толпами мужчин у военкоматов в Якутии и Чечне (видео)

В сети распространяются кадры мобилизации в отдаленных от Москвы регионах РФ — о наборе жителей столицы на войну против Украины пока не сообщалось.

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На следующий день после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей стране в сети появились кадры, на которых запечатлены толпы мужчин у военкоматов в ряде регионов России. Видео опубликовали телеграм-каналы в четверг, 22 сентября.

Один из таких роликов, как утверждают авторы публикации, был снят в Якутии (Республика Саха, РФ) рядом с одним из военкоматов. На видео запечатлено большое количество мужчин, направляющихся на территорию, огороженную забором.

Тем временем военный комиссар Якутии сообщил, что в первую очередь будут призваны только те граждане РФ, которые отслужили не более трех лет назад, встали на воинский учет и имеют развитые навыки военной службы. Помимо этого он отметил, что те жители республики, которые состоят на воинском учете, обязаны оставаться на территории Якутии без выезда в другие регионы. В зависимости от должности мобилизованным обещают зарплату от 205 тыс. рублей в месяц (около 127 тыс. грн).

Также в сети появился ролик, на котором, по данным телеграм-каналов, показан процесс мобилизации в Чеченской Республике. На кадрах можно увидеть, как толпа людей в сопровождении лиц в военной форме направляются, вероятно, к военкомату.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек из числа резервистов.

На фоне мобилизации в нескольких городах РФ неизвестные забросали "коктейлями Молотова" административные здания и призывные пункты.