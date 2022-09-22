Мобілізація в РФ: з'явилися кадри з натовпом чоловіків біля військкоматів у Якутії та Чечні (відео)

У мережі поширюються кадри мобілізації у віддалених від Москви регіонах РФ — про набір жителів столиці на війну проти України поки не повідомлялося.

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Наступного дня після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації по всій країні в мережі з'явилися кадри, на яких зображені натовпи чоловіків біля військкоматів у низці регіонів Росії. Відео опублікували телеграм-канали в четвер, 22 вересня.

Один із таких роликів, як стверджують автори публікації, зняли в Якутії (Республіка Саха, РФ) поряд із одним із військкоматів. На відео зображено велику кількість чоловіків, які прямують на територію, обгороджену парканом.

Водночас військовий комісар Якутії повідомив, що насамперед призвуть лише тих громадян РФ, які відслужили не більше трьох років тому, стали на військовий облік і мають розвинені навички військової служби. Крім цього, він зазначив, що ті жителі республіки, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані залишатися на території Якутії без виїзду в інші регіони. Залежно від посади мобілізованим обіцяють заробітну плату від 205 тис. рублів на місяць (близько 127 тис. грн).

Також у мережі з'явився ролик, на якому, за даними телеграм-каналів, показано процес мобілізації в Чеченській Республіці. На кадрах можна побачити, як натовп людей у супроводі осіб у військовій формі прямує, ймовірно, до військкомату.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в армію призвуть 300 тисяч осіб із числа резервістів.

На тлі мобілізації в кількох містах РФ невідомі закидали "коктейлями Молотова" адміністративні будівлі та призовні пункти.