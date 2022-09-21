Мобілізація до РФ: росіянам почали масово вручати повістки, — правозахисник (фото)

Співробітники військкоматів для вручення сповіщень залучають комунальників, а громадянам загрожують кримінальною відповідальністю у разі неявки.

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Після оголошення часткової мобілізації у Москві та Санкт-Петербурзі почали масово вручати повістки у військкомати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив російський правозахисник Павло Чиков.

За його словами, у Санкт-Петербурзі співробітники військкоматів масово розносять повістки для проходження медогляду та подальшої мобілізації до лав ЗС РФ.

Правозахисник також зазначив, що для цієї процедури офіцери залучать представників товариств власників житла (аналог українських ОСББ — ред.).

У повістках зазначено, що військовозобов'язані громадяни мають з'явитися у четвер, 22 вересня, до військкоматів для "уточнення відомостей та внесення змін до документів військового обліку". На порядку денному також сказано про кримінальну відповідальність, яка загрожує росіянам у разі ухилення від часткової мобілізації.

[ + – ] Жителям Санкт-Петербурга почали масово вручати повістки у військкомат [ + – ] Жителям Санкт-Петербурга почали масово вручати повістки у військкомат

Російський правозахисник також повідомив, що у межах часткової мобілізації повістки масово вручаються медичним працівникам у Москві. У документі сказано, що медики зобов'язані з'явитися у свої військкомати для отримання мобілізаційного припису офіцера запасу.

[ + – ] Медпрацівникам у Москві почали масово вручати повістки у військкомат

Нагадаємо, часткову мобілізацію в Росії було оголошено президентом Володимиром Путіним під час ранкового відеозвернення, яке транслювалося 21 вересня федеральними каналами. Глава Міноборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив, що додатково до лав армії планують призвати до 300 тисяч осіб.

Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що указ Володимира Путіна про мобілізацію був частково засекречений. Йдеться про 7 пункт документа, що стосується кількості військовозобов'язаних, яких планують закликати до лав ЗС РФ найближчим часом.

Після оголошення часткової мобілізації у Державній думі порадили росіянам не виїжджати за кордон і не пересуватися країною. Додатково призвати до армії планують мешканців центральних та західних регіонів Росії.