Згорять у топці війни. Кого Росія відправить воювати насамперед

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На окупованих територіях розпочався так званий "референдум" про входження до складу Росії. Не зумівши у війні перемогти Україну, Кремль поспішає застовпити те, що залишилося від його вторгнення. Фіктивні результати цього фейкового "референдуму" не визнає жодна країна світу, навіть вірний друг путінської Росії — Китай, тим паче — Індія.

Ядерний шантаж світу та фейковий, примусовий "референдум" — це два страшні удари по міжнародному порядку.

Весь світ з жахом дивиться, як Росія у 21 столітті намагається силою розширити свою територію. Путін розраховує, що Захід злякається ядерного шантажу і почне відкрито примушувати Україну здатися на милість Путіну та визнати втрату частини країни. Але цього вже не буде, бо Захід теж зрозумів, що Путін не зупиниться ні в Луганську, ні в Херсоні, а йтиме далі, доки не дійде до центру Європи відповідно до свого ультиматуму Європи та НАТО від 17 грудня 2021 року.

Україні важко витримати появу на фронті ще 300 тис. окупантів у поєднанні з ядерним шантажем путінської Росії, але відступати нам нікуди. Тому ця "боротьба нервів" Києва та Москви закінчиться на нашу користь.

Звичайно, найбільше і насамперед постраждають жителі окупованих територій, яких окупанти змушують брати участь спочатку в неконституційному "референдумі", а потім у тотальній мобілізації всього чоловічого населення регіону. Але ті громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, які добровільно беруть участь у цьому "референдумі", повинні знати, що їх першочергово кинуть у топку війни замість мобілізованих росіян.

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