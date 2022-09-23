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Мнения Пророссийские "референдумы" на оккупированных территориях Украины Частичная мобилизация в России

Сгорят в топке войны. Кого в первую очередь Россия отправит воевать

"Украине будет трудно выдержать появление на фронте еще 300 тыс. оккупантов в сочетании с ядерным шантажом путинской России, но отступать нам некуда. Поэтому эта "борьба нервов" Киева и Москвы закончится в нашу пользу". Мнение.

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
Политолог, директор социологической службы "Украинский барометр"
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Те, кто проголосует на незаконных "референдумах", первых отправят воевать
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На оккупированных территориях начался так называемый "референдум" о вхождении в состав России. Не сумев в войне победить Украину, Кремль спешит застолбить то, что осталось от результатов его вторжения. Фиктивные результаты этого фейкового "референдума" не признает ни одна страна мира, даже верный друг путинской России — Китай, тем более — Индия.

Ядерный шантаж мира и фейковый, принудительный "референдум" — это два страшных удара по международному порядку.

Весь мир в ужасе смотрит, как Россия в 21 веке пытается силой расширить свою территорию. Путин рассчитывает, что Запад испугается ядерного шантажа и начнет открыто принуждать Украину сдаться на милость Путину и признать потерю части страны. Но этого уже не будет, ибо Запад тоже понял, что Путин не остановится ни в Луганске, ни в Херсоне, а будет идти дальше, пока не дойдет до центра Европы в соответствии со своим ультиматумом Европе и НАТО от 17 декабря 2021 года.

Украине будет трудно выдержать появление на фронте еще 300 тыс. оккупантов в сочетании с ядерным шантажом путинской России, но отступать нам некуда. Поэтому эта "борьба нервов" Киева и Москвы закончится в нашу пользу.

Конечно, больше всех и в первую очередь пострадают жители оккупированных территорий, которых оккупанты заставляют участвовать сначала в неконституционном "референдуме", а потом в тотальной мобилизации всего мужского населения региона. Но те граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, которые добровольно принимают участие в этом "референдуме", должны знать, что их в первую очередь бросят в топку войны вместо мобилизованных россиян.

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