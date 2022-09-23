Ракет нет? Почему Россия ударила по Одессе иранским беспилотником Shahed-136

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Буквально вчера я рассказывал в интервью "Суспільне", что использование БПЛА-камикадзе Shahed-136 по Одессе не целесообразно по целому ряду причин, как сегодня был совершен налет на город данных беспилотников.

Я все меньше понимаю, чем движимы оккупанты. Дело в том, что Shahed-136, пока против него не выработан алгоритм эффективного противодействия, могут применять в зоне боевых действий против ВСУ, пытаясь заблокировать контрнаступление.

Вместо этого они отправляют энное количество БПЛА через море, на Одессу, для чего? Для того чтобы часть из них рухнула в море за время перелета из-за отказов? Другую часть сбило ПВО? А оставшиеся, чтобы что? Чтобы осуществить удар, компенсируя дефицит ракетного вооружения?

Похоже, да. Россияне решили провести эксперимент, насколько эффективно они могут применять Shahed-136 вместо, например, П-800 "Оникс" или Х-22. Нельзя сказать, что эксперимент неудачный, ведь помимо сбитых БПЛА есть и попадания, есть разрушения и жертва среди мирных жителей города.

С другой стороны, это не решает вопроса с созданием элемента масштабного террора на местное население или достижения какого-то тактического или стратегического превосходства. Не решаются и соответствующие задачи.

В свою очередь, Россия становится в вопросах применения этих средств зависимой от Ирана, заменяя ракеты беспилотниками не собственного производства. Отдельно хочу заметить, что реакция Киева на появление иранского оружия у россиян должна быть равноценной угрозе и адресована в том числе и в адрес Тегерана.

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