Китай и Индия поставили ультиматум Путину. Тот в отчаянии объявил мобилизацию
"По моим данным, в кулуарах саммита ШОС в Самарканде лидер Китая Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди потребовали от Путина поскорее закончить войну. Он ответил, что закончит как можно быстрее, поняв, что тихая поддержка Китая и Индии скоро может закончиться". Мнение.
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Некоторые из нас предполагали, что срочное решение Путина о мобилизации было обусловлено событиями на саммите ШОС в Самарканде. На том самом саммите, на котором доминировал глава Компартии Китая Си, а Путин сидел, как на приставном стуле.
По моим данным, в кулуарах саммита Си и премьер Индии Нарендра Моди поставили Путину ультимативное требование поскорее закончить войну. Он ответил, что закончит как можно быстрее.
Путин вернулся с саммита ШОС очень взбешенным, поняв, что тихая поддержка Китая и Индии скоро может закончиться. Поэтому пошел ва-банк с мобилизацией, ведь в его понимании поскорее закончить войну – значит быстрее уничтожить Украину.
Поэтому на осень и зиму нужно готовиться к хаотическим попыткам наступления согласно тактики Жукова — будут гнать на нас мясо с заградотрядами позади. Не только на юге и востоке. Кроме того, неизбежны атаки на инфраструктуру.
Единственный несколько обнадеживающий момент заключается в том, что, разбив армию мобиков после регулярной армии (а наши реальные, а не оральные аналитики считают, что по сути регулярная армия России перестала существовать как единый организационно-управленческий организм), Путин проиграет окончательно.
Дальше остается ядерное оружие. Но я не вижу пока реальных механизмов применения ядерного оружия Путиным, учитывая общемировой консенсус, включая Китай, что ядерный удар допустить нельзя. Есть позиция, что совместная западно-китайская разведывательная сеть в системах высшего эшелона власти и армии Российской Федерации сможет остановить это в случае принятия Владимиром Путиным решения по применению ядерного оружия против Украины. Такие пока дела!Важно