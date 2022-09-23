Россию завалят похоронками. Как Кремль наплевал на договор с собственным народом

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В каждой стране действует Общественный договор (ОД) между гражданами — формализованный или неформальный. Это как бы фактическое согласие большинства граждан с правилами, по которым они живут. В том числе с правилами, по которым действует власть. Нарушение ОД всегда ведет к социальным потрясением и проводит к смене общественной модели государства либо к его краху. Это непреложный факт, прослеживаемый еще с Древней Греции.

В недоимперии ОД формулируется примерно следующим образом: власть рассказывает народу, как она о нем неустанно заботится и обеспечивает мнимые поводы для великодержавной гордости, но в дела народа всерьез не лезет. В ответ российский народ верит в свое величие и богоизбранность и не лезет в дела власти, позволяя ей обогащаться за свой счет.

Так называемая "частичная мобилизация" грубо и зримо попирает российский ОД. Потому что Кремль обещал уничтожить Украину и поставить на место Запад без непосредственного участия большинства граждан РФ — мол, обойдется контрактниками и добровольцами.

А теперь вот, мобилизация, неудержимая, как диарея. И пушечное мясо нужно на фронте немедленно, то есть о какой-то адекватной подготовке и экипировке речь просто не идет. И все это ради пустых фантазий власти, как прямо говорят известные люди вроде Аллы Пугачевой.

Это ж не в телевизоре побеждать весь мир, это ж взаправду в Украину на убой! Так не договаривались!

Не стоит обращать внимание на робкие антимобилизационные митинги в недоимперии. Общественное недовольство будет нарастать вместе с количеством "косяков", которые тамошняя власть уже начала творить. А также при виде очевидной несправедливости при мобилизации, когда будут рекрутированы преимущественно люди из низшего сословия.

Но главное — это стремительный рост количества похоронок, причем не в семьи контрактников, где такой исход хоть минимально, но предполагался. А к тем, кто гибнуть на фронте и близко не собирались, они ведь только соглашались с соловьевыми-скабеевыми, да и все. А тут вдруг окопы, хаймарсы и кишки наружу…

Бунта в недоимперии пока не предвидится. А вот всяческий саботаж гарантирован. Запланированное количество мобилизовано не будет.

На всех мобилизованных не найдется ни обмундирования, ни вооружения, ни транспорта. Самые кровавые дыры будут затыкаться именно безропотными срочниками. И так далее по нарастающей.

Болезнь недоимперии началась с аннексии Крыма. Ее агония — это полномасштабное вторжение в Украину. А мобилизация, референдумы и подобное — это уже конвульсии. Скоро у Путина будут дергаться не только нога и рука. Скоро его всего затрясет, как на электрическом стуле. Впрочем, а почему как?

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