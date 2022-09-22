"Минута молчания" в садах и школах. Как сделать так, чтобы она обрела смысл

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Каждым действием, предлагаемым детям, каждым опытом, в который мы их приглашаем, мы можем делать их более глубокими, осознанными, способствовать их росту и близости друг с другом. А можем сделать формальностью и обесценить. Поэтому для того чтобы "Минута молчания" приобрела для детей смысл, чтобы она стала осознанным проживанием, а не "отработкой", чтобы не усиливать тревогу, а превратить эту минуту в опыт, когда ребенок чувствует свой вклад в общую силу, следует быть последовательными.

Прежде всего следует предложить детям подумать, как мы можем выражать свою благодарность и уважение тем, кто за нас борется. Важно, чтобы они сами предлагали (слова, открытки, молитвы, благодарность, положить руку на сердце, сажать деревья, вести себя достойно, говорить по-украински, знать историю…).

Затем осторожно говорить, что нам нужно помнить тех, кто боролся за нас, кто погиб, кто стал жертвами войны – это наша возможность почтить их жизнь — для этого и есть минуты памяти. Минута молчания. Минута нашего внимания и уважения.

Важно предложить, чем они внутри себя могут наполнить это важное время: в эту минуту вы можете внутри себя сказать: "Спасибо". Можно сказать: "Я вас не знаю, но в память о вас наполню свою жизнь чем-нибудь честным и добрым". Можно зажечь свечу памяти. Можно включить безопасную лед-свечу "силы" и передавать ее по кругу. Можно обняться и вообразить купол силы над всеми.

Можно предложить детям (каждой группе детей) создать свои слова, которые, возможно, они будут произносить. Но это должны быть слова о жизни, о силе. О Победе. Это могут быть слова Слава Украине – Героям Слава!

Если действие осознано (даже малышами), оно становится важным опытом силы.

Думаю о том, что если мы что-то предлагаем детям, оно должно быть для нас самым органичным, искренним. Многие дети потеряли близких, они могут быть в остром состоянии, а касание этой темы может спровоцировать эмоциональную реакцию, поэтому важно быть готовыми оказать им поддержку.

Мы должны понимать, что для ребенка младшего возраста и для возраста младшей школы минута, когда они молчат без возможности двигаться – это сам по себе сложный опыт, который будет вызывать сопротивление. И будет менять отношение к смыслу Почитания.

Есть такой тест для взрослых – сколько субъективно для человека длится минута (когда человек молчит и не занимается направленной деятельностью). Чем больше уровень тревоги, тем больше меняется ощущение времени (минута "проходит" гораздо быстрее). Сейчас возможность выдержать напряжение молчанием или паузой стала для детей и взрослых еще сложнее. И это нужно тренировать, потому что это напрямую касается возможности вообще выдержать напряжение и неопределенность.

Я однажды рассказывала, что когда раздается сигнал "отбой тревоги", внутри себя говорю – Спасибо ВСУ и моей Танюше (это моя договоренность с близкой знакомой, которая сейчас в ВСУ). И я так хочу, чтобы наша благодарность оберегала всех, кто нас защищает, и чтобы наша память объединяла прошлое, настоящее и будущее. И чтобы слова Героям всех времен Слава – были словами нашей силы и Победы! Обнимаю, Семья. Как я хочу Победы!

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