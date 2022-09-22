Мы так не договаривались. Окружение Путина боится ядерной войны

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Через два часа после заявлений Путина и Шойгу о частичной мобилизации близкий к кремлю телеграм-канал "Незыгарь" опубликовал обзор общественных настроений россиян, по данным фокус-групп. Более детальные обзоры этого исследования они уже публиковали ранее. А тут опубликовали некое резюме. Примечательна завершающая часть этого обзора:

"… в обществе нет никакого запроса на дальнейшее вовлечение аполитичных граждан в военные действия в Украине или где-нибудь еще. В общественном сознании преобладает тезис о том, что эти боевые действия должны вести контрактники, добровольцы, а также люди, имеющие опыт военной службы. Также инвариантным фактором общественного сознания является тезис о недопустимости использования ядерного оружия, так как это приведет к фатальным последствиям для миллионов людей. Этот тезис, по оценкам социологов, разделяют практически все участники фокус-групп."

В общем-то, ничего особо сенсационного в таких оценках нет. Не хотят россияне воевать в Украине. Это было известно и ранее. Но это было опубликовано кремлевским ресурсом и через два часа после выступления Путина о частичной мобилизации и с угрозами о применении ядерного оружия. Так и читается между строк истерический крик: "Зачем вы это делаете?!!!" Боятся они и эскалации войны, и особенно ядерной войны. Боятся и простые россияне, и те, кто в кремле и возле кремля. И правильно боятся. Это нормальная реакция. От угара шовинистической истерии они переходят к страху, страху за свое будущее. Пугающие реалии войны постучались к ним в дверь. Посмотрим, что будет дальше.

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