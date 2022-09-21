Это агония! Президент России вслед за Каддафи и Милошовичем пошел ва-банк

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Царь Николай ІІ, принимая решение вступить в войну, тоже ведь не думал, что через три года он будет сброшен с трона, а еще через год — расстрелян большевиками в подвале, вместе со всей своей семьей.

После блистательной победы ВСУ на Харьковщине и позорного бегства русских армий, Путин и его ближайшее окружение впервые по-настоящему посмотрели в бездонную пропасть и могильных холодок прошел по их спинам.

Мозгов еще хватило на то, чтобы понять, что после следующих ударов ВСУ вся линия обороны от Купянска до Херсона трещит по швам и ее не удастся заткнуть ни отрядами зеков-наемников, ни "тик-ток" войсками Кадырова. Но прогрессирующий распад личности вместе с шизофренией прогнозируемо не подсказали Путину лучшего выхода, чем бросить в топку войны новое пушечное мясо.

Решение о проведении фейковых референдумов с последующим включением временно оккупированных территорий в состав РФ нужно было лишь как повод провести частичную мобилизацию, чтобы хоть как-то заткнуть дыры, возникшие после массового дезертирства.

Теперь за преступную авантюру Путина будут расплачиваться своими жизнями сотни тысяч молодых россиян.

Впрочем, не только россиян. "Равшаны" и "Джамшуты" с сегодняшнего дня могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, но для этого сначала придется пойти повоевать в Украину и попробовать выжить. Так что желающих будет немного.

Путин ранее делал все, чтобы не проводить мобилизацию, так как знал, что по опросам общественного мнения лишь 10% россиян поддерживали идею принудительного призыва.

Будут ли мобилизованные, плохо обученные и на скорую руку сколоченные части на старой, ржавой боевой технике 60-80-х годов боеспособными? Будут ли они способны выстоять перед ударами ВСУ, вооруженных HIMARS, и другим самым современным оружием НАТО? Очевидно, что нет.

Они будут бежать вместе с кадровыми частями росармии наперегонки с кадыровцами и вагнеровцами.

Никакой мотивации умирать за бредовые идеи Путина о восстановлении СССР у вновь мобилизованных русских мужчин нет. А те, кто хотел повоевать против Украины добровольно или за деньги, уже сделали это. Большинство, правда, не вернулось домой или вернулись инвалидами.

Вернувшись домой с проигранной войны, они дестабилизируют Россию, ввергнув ее в новую страшную смуту. Надежды на то, что наши западные союзники вдруг испугаются Путина и перестанут поддерживать Украину оружием, у Путина нет.

Цель мобилизации мужчин – это не победа над Украиной. Путин сам уже в нее не верит. Он просто хочет попытаться оттянуть свой конец, который неотвратим. Ну а после готовящегося бредового решения об аннексии суверенной территории Украины, процесс распада России только ускориться. Колесо истории никому не дано повернуть вспять!

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