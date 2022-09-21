Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война Пророссийские "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Это агония! Президент России вслед за Каддафи и Милошовичем пошел ва-банк

"Будет ли Путин растерзан толпой или умрет за решеткой – мы с вами увидим в скором времени. Ну а Россию снова ждет 1917 год – кровавые бойни, смута и гражданская война". Мнение.

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Советник министра внутренних дел Украины
47
мобилизация Россия, путин мобилизация, ВС РФ мобилизация
Путин объявил частичную мобилизацию. Это станет началом его конца
Related video

Царь Николай ІІ, принимая решение вступить в войну, тоже ведь не думал, что через три года он будет сброшен с трона, а еще через год — расстрелян большевиками в подвале, вместе со всей своей семьей.

После блистательной победы ВСУ на Харьковщине и позорного бегства русских армий, Путин и его ближайшее окружение впервые по-настоящему посмотрели в бездонную пропасть и могильных холодок прошел по их спинам.

Мозгов еще хватило на то, чтобы понять, что после следующих ударов ВСУ вся линия обороны от Купянска до Херсона трещит по швам и ее не удастся заткнуть ни отрядами зеков-наемников, ни "тик-ток" войсками Кадырова. Но прогрессирующий распад личности вместе с шизофренией прогнозируемо не подсказали Путину лучшего выхода, чем бросить в топку войны новое пушечное мясо.

Решение о проведении фейковых референдумов с последующим включением временно оккупированных территорий в состав РФ нужно было лишь как повод провести частичную мобилизацию, чтобы хоть как-то заткнуть дыры, возникшие после массового дезертирства.

Теперь за преступную авантюру Путина будут расплачиваться своими жизнями сотни тысяч молодых россиян.

Впрочем, не только россиян. "Равшаны" и "Джамшуты" с сегодняшнего дня могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, но для этого сначала придется пойти повоевать в Украину и попробовать выжить. Так что желающих будет немного.

Путин ранее делал все, чтобы не проводить мобилизацию, так как знал, что по опросам общественного мнения лишь 10% россиян поддерживали идею принудительного призыва.

Будут ли мобилизованные, плохо обученные и на скорую руку сколоченные части на старой, ржавой боевой технике 60-80-х годов боеспособными? Будут ли они способны выстоять перед ударами ВСУ, вооруженных HIMARS, и другим самым современным оружием НАТО? Очевидно, что нет.

Они будут бежать вместе с кадровыми частями росармии наперегонки с кадыровцами и вагнеровцами.

Никакой мотивации умирать за бредовые идеи Путина о восстановлении СССР у вновь мобилизованных русских мужчин нет. А те, кто хотел повоевать против Украины добровольно или за деньги, уже сделали это. Большинство, правда, не вернулось домой или вернулись инвалидами.

Вернувшись домой с проигранной войны, они дестабилизируют Россию, ввергнув ее в новую страшную смуту. Надежды на то, что наши западные союзники вдруг испугаются Путина и перестанут поддерживать Украину оружием, у Путина нет.

Цель мобилизации мужчин – это не победа над Украиной. Путин сам уже в нее не верит. Он просто хочет попытаться оттянуть свой конец, который неотвратим. Ну а после готовящегося бредового решения об аннексии суверенной территории Украины, процесс распада России только ускориться. Колесо истории никому не дано повернуть вспять!

Источник

Важно
Китай выбирает преемника Путина. Что секретарь Совбеза РФ Патрушев делал в КНР
Китай выбирает преемника Путина. Что секретарь Совбеза РФ Патрушев делал в КНР