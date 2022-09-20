Китай выбирает преемника Путина. Что секретарь Совбеза РФ Патрушев делал в КНР

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На фоне всех международных событий большинство СМИ транслирует информацию о похоронной церемонии Коpолевы Елизаветы II. Но меня больше интересует и настораживает двухдневный визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Китай. Там он встретился с членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Центрального политико-правового комитета КНР Го Шэнкунем, председателем комиссии по иностранным делам Коммунистической партии КНР Яном Цзечи и министром безопасности Китая Чэнь Веньцином.

По моему скромному мнению, для секретаря Совбеза РФ это очень высокий уровень встреч. Может, Пекин видит в Патрушеве правопреемника и замену Владимиру Путину?

Кремль в поисках каких-нибудь друзей по всем континентам мира понял, что на Турцию надеяться бесполезно. Турция отказалась помогать Москве в военно-технической сфере. В сфере торговли и туризма Анкара также отказалась обслуживать российские платежные карты "Мир", а сегодня Турция еще и отказала обучать российских летчиков гражданской авиации. Так что Кремль решил сделать основную ставку на Китай. В атаку пошел старый и опытный кагэбист Николай Патрушев. Встречи прошли не в Пекине, а в городе Фучжоу отдаленной провинции Фуцзянь. Все встречи имели закрытый формат.

Об этих встречах государственное китайское информационное агентство Синьхуа пишет немного. Зато бисер рассыпают российские СМИ, хотя российских журналистов в пуле Патрушева не было.

По словам агентства Синьхуа, член Политбюро ЦК КПК Го Шенкунь дал высокую оценку встречам. Он подчеркнул, что "политическое взаимодоверие между двумя странами продолжает углубляться, взаимовыгодное сотрудничество дает плодотворные результаты, а дружба из поколения в поколение глубоко укореняется в сердцах людей". В ходе этих переговоров основное внимание было уделено углублению сотрудничества между китайскими и российскими правоохранительными органами и органами безопасности, а также в сфере обмена разведывательной информацией. Собеседники договорились продолжить военное сотрудничество, включая совместные военные учения и совместное патрулирование (*Патрулирование как создание и отработка "коридоров" для торгового трафика в потенциальной акватории тайваньского конфликта для защиты морских перевозок).

Патрушев выразил готовность российской стороны и далее активизировать обмены на всех уровнях с китайской стороной для создания прочной безопасности для бесперебойного развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Сигналы тревожные. Тревожны не только для Украины, но и для всего мира, включая США и другие страны НАТО.

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