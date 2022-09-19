Путин идет ва-банк. Что будет после присоединения "ЛНР" и "ДНР" к России

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Ну вот, начинается самая интересная часть кровавой путинской пьесы. Так называемые "общественные палаты" так называемых "народных республик" ("ЛНР" и "ДНР") обратились к так называемым "главам республик" с нижайшей просьбой незамедлительно провести референдумы о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав России.

Ощущая спинным мозгом надвигающуюся полную военную катастрофу, Кремль дал отмашку своим марионеткам на проведение фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

Цель проста — объявить Донбасс территорией России, чтобы защищать награбленное всеми доступными средствами — от всеобщей мобилизации до ядерного оружия.

Ну, всеобщая мобилизация — это вряд ли. Это смертельный номер для путинского режима, потому что умирать за "деды воевали" мало кто хочет в доморощенной империи. А вот тактическое ядерное оружие — вполне возможно. У России есть ядерные боеприпасы к гаубицам мощностью до 2,5 килотонн, есть ядерные авиабомбы и боеголовки для "Искандеров" покрупнее.

Вполне вероятно, что Путин пойдет ва-банк: ударит, например, по скоплениям наших войск, по опорным пунктам, по военным базам на линии фронта — 10-20 ядерных боеприпасов малой мощности "для защиты России" в полном соответствии с "конституцией" РФ.

Или шандарахнет по электростанциям, электроподстанциям, "центрам принятия решений". Как утверждают российские империалисты в своих пабликах — "отступление из Украины означает гибель для России". Поэтому — гулять так гулять на ядерном пепелище.

Что делать нам? Не дрейфить. Подготовиться к любому, самому страшному варианту развития событий. Рассредоточить войска. Обеспечить быстрое переподключение системы электроснабжения. Принять контрмеры по своевременному выявлению и превентивному уничтожению оружия массового поражения. Главное — не останавливаться. Сердце Кощея, как известно, в яйце. А яйцо — в Москве.

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