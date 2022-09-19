Путін іде ва-банк. Що буде після приєднання "ЛНР" та "ДНР" до Росії

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Ну ось, починається найцікавіша частина кривавої путінської п'єси. Так звані "громадські палати" так званих "народних республік" ("ЛНР" і "ДНР") звернулися до так званих "глав республік" з проханням негайно провести референдуми про входження "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії.

Відчуваючи спинним мозком насування повної військової катастрофи, Кремль дав відмашку своїм маріонеткам на проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

Мета проста — оголосити Донбас територією Росії, щоб захищати награбоване всіма доступними засобами — від загальної мобілізації до ядерної зброї.

Ну, загальна мобілізація це навряд. Це смертельний номер для путінського режиму, бо вмирати за "діди воювали" мало хто хоче у доморощеній імперії. А от тактична ядерна зброя цілком можливо. Росія має ядерні боєприпаси до гаубиць потужністю до 2,5 кілотонн, є ядерні авіабомби і боєголовки для "Іскандерів".

Цілком ймовірно, що Путін піде ва-банк: вдарить, наприклад, по скупченнях наших військ, по опорних пунктах, по військових базах на лінії фронту — 10-20 ядерних боєприпасів малої потужності "для захисту Росії" у повній відповідності до "конституції" РФ .

Або шандарахне по електростанціях, електропідстанціях, "центрах прийняття рішень". Як стверджують російські імперіалісти у своїх пабліках — "відступ із України означає загибель для Росії". Тому гуляти так гуляти на ядерному згарищі.

Що нам робити? Не дрейфити. Підготуватися до будь-якого, найстрашнішого варіанту розвитку подій. Розосередити війська. Забезпечити швидке перепідключення системи електропостачання. Вжити контрзаходів щодо своєчасного виявлення та превентивного знищення зброї масового ураження. Головне — не зупинятися. Серце Кощія, як відомо, у яйці. А яйце — у Москві.

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