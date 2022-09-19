Кремль уповает лишь на переговоры. Зачем Путин пытается выиграть время

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Ситуация на фронте следующая. В Харьковской области наше наступление продолжается, но не так стремительно, как раньше. Это правильно с тактической точки зрения — необходимо закрепиться на освобожденных территориях. Но фиксируется и серьезное сопротивление оккупантов в районе админграницы с Луганской областью.

На Донецком направлении враг продолжает упорно лезть вперед, не считаясь с потерями. Этот участок давно является наиболее сложным на всем театре военных действий. Оккупанты любой ценой хотят выйти на административные границы Донецкой области.

На юге наши наступают — медленно и планомерно. Быстрому продвижению мешает рельеф местности с большим количеством ирригационных каналов, которые являются преградами для бронетехники. Есть признаки того, что враг при подходе ВСУ к Херсону и невозможности переброски резервов оставит город без особого сопротивления: отрицательное наступление — тайное супероружие недоимперии.

В целом расклад говорит о том, что Кремль хочет всеми силами оккупировать территорию ОРДЛО, а с юга Украины убраться, выторговав снятие хотя бы части энергетических санкций. Крым в Кремле по-прежнему обсуждать как бы не готовы.

Становится очевидным, что от Кремля отвернулись все его влиятельные возможные союзники — достаточно посмотреть на отношение к кремлевскому фюреру лидеров Китая и Индии на саммите ШОС. Соответственно, Кремлю смертельно необходима пауза для передышки, внутренней перегруппировки и мобилизации всевозможных ресурсов. Именно поэтому он так активно на всех уровнях во все стороны посылает сигналы о своей готовности к переговорам.

На них Кремль хочет зафиксировать потенциальное согласие Украины на условную (в мире ее не признают) независимость "ДНР-ЛНР" — это как бы соответствует сегодняшним официальным целям тамошней СВО. В обмен оккупанты уходят с юга Украины (Крым — за скобками). Также агрессор хочет договориться о перемирии, переводящем боевые действия в режим, аналогичный "Минску 2". Снятие части санкций — это уже бонус. В случае несогласия Украины будет попытка разрушить нашу критическую инфраструктуру, о чем Путин говорит открыто.

Наш подход должен быть однозначен: если врагу необходима пауза, значит, мы ее давать не должны. Главное — убедить в этом наших союзников.

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