Генассамблея ООН. Три вопроса по Украине, которые должны решить мировые лидеры

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Обостренные войной неравенство, голод, климатические кризисы, дезинформация, враждебные коммуникации в интернете и последствия трехлетней пандемии — это главные вызовы, стоящие перед сегодняшним миром, кроме войны. И они будут предметом внимания на конференции ООН. Путин использовал этот момент слабости мира, чтобы нанести удар, будучи уверен, что международный порядок капитулирует. Прошло почти семь месяцев, а Украина вместе с миром сопротивляется.

Перед международным сообществом стоит три задачи:

Сохранить единство против российской агрессии, в том числе среди стран африканского континента, Латинской Америки, Ближнего Востока. Для этого, среди прочего, ответить на глобальные вызовы, волнующие разные континенты, несмотря на стратегические разногласия с Россией и КНР — двумя членами Совета Безопасности ООН. Найти решение: каким будет завтрашний международный порядок и архитектура органов, которые должны его обеспечивать, чтобы агрессия Россия окончательно провалилась, не вызвав международных и региональных конфликтов в разных частях света.

Впервые за три года лидеры стран будут лично выступать в ООН, а не дистанционно. Кроме президента Зеленского, исключение для которого сделала ассамблея ООН 193 голосами из-за продолжающегося иностранного вторжения и военных действий, требующих от него выполнения его обязанности по национальной обороне и безопасности, несмотря на то, что Росия была против.

Похороны Елизаветы II, совпавшие с первым днем ​​недели лидеров, создали логистические проблемы в графиках. Байден как президент принимающей стороны впервые не сможет провозгласить речь во вторник во время фактической встречи мировых лидеров, известной как Общие дебаты, и сделает это в среду. Гутерриш пропустит похороны, чтобы председательствовать на "Саммите по трансформации образования", который посвящен обеспечению качественного образования для всех детей до 2030 года, которое потеряло существенные позиции во время пандемии.

Сессия началась 12 сентября, неделя лидеров – сегодня. Первой традиционно уже в течение семи десятилетий выступает Бразилия, потому что на первых сессиях ГА она добровольно выступала первой, когда ни одна другая страна этого не сделала.

Около 150 президентов, премьер-министров и монархов входят в список докладчиков. Байден, президент Бразилии Болсонару, президенты Турции, Ирана, Франции, Колумбии, Южной Кореи, ЮАР, Египта и Венесуэлы. Среди глав правительств – премьер-министр Великобритании Трасс, канцлер Германии Шольц, премьер-министры Японии, Израиля, Ирака и Пакистана. Президенты России и Китая не отважились приехать лично и отправляют министров иностранных дел.

Кроме общих саммитов, неделя будет насыщена двусторонними и групповыми встречами, где будут решаться многие важные вопросы эпохи. Традиционный обед или ужин министров иностранных дел пяти членов Совбеза ООН впервые за многие годы не планируется.

Одно из главных заседаний Совбеза ООН состоится 22 сентября. Тема: борьба с безнаказанностью во время войны в Украине. Заседание инициировала председательствующая в Совете в этом месяце Франция. Кроме пяти министров – членов Совбеза, приглашен Дмитрий Кулеба.

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