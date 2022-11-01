Новая сделка Ирана и России: 200 дронов в ближайшие дни

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Иран начал поставлять беспилотные авиационные системы для российской компании несколько недель назад по коммерческому соглашению, условия и размер которого остаются неизвестными. Москва и Иран отрицают наличие соглашения.

Киев и его союзники заявляют, что обнаружили и идентифицировали обломки иранских систем на объектах, которые были объектами российских ударов, а в Крыму были замечены представители Ирана, включая начальника штаба Мохаммеда Хусейна Бакери и Саида Агаджани, руководителя программы беспилотников Pasdaran.

Массив дронов

Последний заказ, завершающие дипломатические переговоры по которому ведутся на данный момент, будет включать Shahed-136, беспилотники-камикадзе от государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), а также новый и более совершенный Arash-2, разработанный собственными силами ВВС Ирана. Классический разведывательный и атакующий Mohajer-6 от государственной компании Qods Aviation Industry Co также является частью заказа вместе с беспилотниками-торпедами, версией подлодок воздушных камикадзе.

Согласно источникам Intelligence Online, частично собранные системы будут транспортированы кораблем в российский порт Астрахань, а оттуда по железной дороге доставлены в западное командование России в Украине, где они будут полностью собраны и проверены перед развертыванием.

Ближневосточная напряженность

Кроме коммерческих и военных аспектов соглашения, существует также политическое измерение коммуникации. Хотя Тегеран официально отрицает поставки беспилотников в Россию, иранские официальные лица стоят за большинством "утечек", опубликованных в прессе за последние недели. Согласно этим утечкам, Иран также намерен поставлять баллистические ракеты малой дальности.

Иран заинтересован в том, чтобы продемонстрировать, что у него есть ракеты с радиусом действия, которые заступает за пределы своего ближайшего соседства. Его участие в Украине повлияло на Израиль, который вел себя осторожно с начала российского вторжения. Несмотря на то что Тель-Авив публично выразил поддержку Украине, он оставил открытыми свои линии связи с Москвой, которые нужны для сохранения свободы действий в воздушном пространстве Сирии против иранских целей. Несмотря на то что в последние дни он усилил свои авиаудары, что является признаком его неуверенности в том, как долго Москва будет предоставлять это поле для маневра, уходящее в отставку израильское правительство рассматривает возможность увеличения своей поддержки Украины, в частности в части обмена разведданными.

На виду

Использование иранских беспилотников Россией несет репутационные риски и возможности для обоих. Иран получает неофициальную демонстрацию своего технологического мастерства и своей способности, как и России, получать высокотехнологичные компоненты, несмотря на санкции Запада против их военной промышленности. В начале этого месяца украинская группа активистов InformNapalm опубликовала в своем Telegram-аккаунте фотографии сбитого Mohajer-6. Оказалось, что у него был двигатель от Rotax, дочерней компании канадской компании Bombardier Recreational Products. Они используются как на беспилотниках General Atomics MQ-1 Predator, так и на Heron израильской аэрокосмической промышленности.

Москва пытается, не слишком убедительно, выдать свою новую иранскую технику за российскую. Украинские аналитики вскоре идентифицировали обломки беспилотника под названием "Герань-2" на кириллице как Shahed-136. Более важно то, что в соглашение включено Mohajer-6 – относительна простая система, которой владеет российский оборонный конгломерат "Ростех" в течение длительного времени. Это указывает на трудности, с которыми сейчас сталкивается российская ОПК.

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