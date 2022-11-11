Следующей после Херсона будет ЗАЭС. О чем гудит западная пресса

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Несколько выводов об отступлении россиян с западного берега Днепра после анализа западных СМИ:

1. Путин еще раз доказал, что он не сумасшедший. Это решение рационально. Оно позволяет России сохранить живую силу и технику и минимизировать потери.

2. Власть и влияние Путина в Кремле остаются. Они достаточно крепкие, чтобы принять решение об отступлении. А его команда достаточно предана, чтобы взять негатив за это решение на себя, устраивая публичную хореографию "Шойгу — Суровикин".

3. Путин защитил Крым на ближайшие несколько недель/месяцев природным барьером — рекой. Контролируемое отступление позволяет России сдержать на первое время украинские войска от продвижения ближе к полуострову.

4. Россия учится на ошибках. После потрясающего поражения на харьковском направлении, сейчас, несмотря на то что цена выше, они пошли на потери, чтобы избежать повторения поражения: захват значительной части российской техники, больших потерь среди живой силы и продвижение украинских войск на большие расстояния.

5. Российский контроль над ЗАЭС под угрозой. Линии поставок российских военных на ЗАЭС теперь в зоне комфортной досягаемости для украинских войск. Следовательно, возможно, отступление будет следующим.

6. Переговоры — еще одна рациональная карта, которую будет разыгрывать Кремль. Путин не откажется от своих территориальных претензий в Украине. Но будет играть переговорной картой, чтобы попытаться уменьшить нашу поддержку в мире или хотя бы не допустить ее увеличения. Дипломатический фронт будет приоритетным в ближайшие дни. Теперь очередь дипломатов и политиков продемонстрировать такое же мастерство, как и ВСУ.

7. Зима близко, а значит, будет испытание нашей воли. В очередной раз пришло время проверить, так ли мощны наши тылы, как и военные? А значит, не ныть, не распространять зраду, не воевать друг с другом, а каждый день делать все от себя зависящее для приближения победы — это и есть наш план на зимние месяцы.

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