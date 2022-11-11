Следующей после Херсона будет ЗАЭС. О чем гудит западная пресса
"Россия учится на ошибках. После разгромного поражения на харьковском направлении, ее войска решили оставить Херсон, чтобы избежать захвата значительной части российской техники, больших потерь среди живой силы и продвижения украинских войск на большое расстояние". Мнение.
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Несколько выводов об отступлении россиян с западного берега Днепра после анализа западных СМИ:
1. Путин еще раз доказал, что он не сумасшедший. Это решение рационально. Оно позволяет России сохранить живую силу и технику и минимизировать потери.
2. Власть и влияние Путина в Кремле остаются. Они достаточно крепкие, чтобы принять решение об отступлении. А его команда достаточно предана, чтобы взять негатив за это решение на себя, устраивая публичную хореографию "Шойгу — Суровикин".
3. Путин защитил Крым на ближайшие несколько недель/месяцев природным барьером — рекой. Контролируемое отступление позволяет России сдержать на первое время украинские войска от продвижения ближе к полуострову.
4. Россия учится на ошибках. После потрясающего поражения на харьковском направлении, сейчас, несмотря на то что цена выше, они пошли на потери, чтобы избежать повторения поражения: захват значительной части российской техники, больших потерь среди живой силы и продвижение украинских войск на большие расстояния.
5. Российский контроль над ЗАЭС под угрозой. Линии поставок российских военных на ЗАЭС теперь в зоне комфортной досягаемости для украинских войск. Следовательно, возможно, отступление будет следующим.
6. Переговоры — еще одна рациональная карта, которую будет разыгрывать Кремль. Путин не откажется от своих территориальных претензий в Украине. Но будет играть переговорной картой, чтобы попытаться уменьшить нашу поддержку в мире или хотя бы не допустить ее увеличения. Дипломатический фронт будет приоритетным в ближайшие дни. Теперь очередь дипломатов и политиков продемонстрировать такое же мастерство, как и ВСУ.
7. Зима близко, а значит, будет испытание нашей воли. В очередной раз пришло время проверить, так ли мощны наши тылы, как и военные? А значит, не ныть, не распространять зраду, не воевать друг с другом, а каждый день делать все от себя зависящее для приближения победы — это и есть наш план на зимние месяцы.Важно