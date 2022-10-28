Си Цзиньпин соврал Байдену. Что скрывается за словами лидера Китая о сотрудничестве с США

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Си Цзиньпин сказал, что готов сотрудничать с США. Новости и искренности в этом ровно столько же, сколько в заявлении Владимира Путина о том, что он готов вести мирные переговоры с Украиной. Или в заявлении Ирана, что он не поставляет дроны России и готов сотрудничать с Украиной в этом вопросе. Или в заявлении Северной Кореи о том, что никаких переговоров с Россией о поставках ракет она не ведет.

Друзья, не верьте некрократам. Они всегда врут. Это надцатое подобное заявление Си и точно не последнее.

Дело в том, что это часть китайской пропаганды. Если коротко, то она выглядит так: Китай — это голубь мира, постоянно протягивающий США оливковую ветвь. А США — агрессивный гегемон — эту ветвь не берет.

Си говорит о сотрудничестве с США постоянно. Он говорил это год назад. Пять лет назад. Несколько месяцев тому назад. И снова скажет об этом завтра. Это как российская пропаганда о том, что Россия хочет мира с Украиной.

Не верите? Тогда откройте китайский партийный таблоид Global Times, любую статью о США там и прочтете, что Си Цзиньпин очень хочет сотрудничать с Америкой и Байденом.

Поэтому когда вы ведётесь на китайскую пропаганду о сотрудничестве, вы выглядите так же, как граждане стран, которые верили или продолжают верить российской пропаганде о мире. По меньшей мере, теперь на своем примере вы можете их понять.

Что касается слов Байдена. Представьте, как он говорит: "Мы против сотрудничества с Китаем. Будем воевать!" Ну, серьезно. Байден никогда не начнет первым ни одной войны.

При этом у Пекина две главные миссии, с которыми он пришел в этот мир:

Воссоединение с Тайванем. Распространение авторитаризма по всему миру (новый выбор человечеству).

Они записаны во всех китайских документах. И нет, он никогда не откажется от Тайваня. Как и от поддержки любого диктаторского режима. Хотите стать другом Китая? Превратитесь в диктатуру. И ни одного своего диктатора он не оставит в беде. Ибо диктатур должно быть больше, а демократий — меньше.

Если хотите, чтобы мир прекратил верить в российскую пропаганду, начните с себя — прекратите верить в китайскую.

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