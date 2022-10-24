Китай начинает перестройку. Си Цзиньпин против России и Запада

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Путинская Россия посредством развязанной с Украиной кровавой войны тоже пытается оторваться от Запада, наказать Европу и США и осуществить милитарно-консервативную перестройку. Этим Китай и Россия будут очень похожи друг на друга и будут стремиться сотрудничать против Запада. Их объединяет попытка дистанцироваться от Запада, поменять мировой порядок в свою пользу, а также агрессивность и эскалация своего влияния на весь мир. Оба политических режима — Китая и России — строят свою внешнею и внутреннюю политику на персональном авторитаризме — вождизме. Но есть два важных отличия между Китаем и Россией.

Первое. Китай не стремится отделиться, изолироваться от Запада и остального мира, а наоборот. Однако вместо западной концепции глобализма и кризисного капитализма Китай провозглашает концепцию "сообщества единой судьбы человечества" во главе с Китаем. В то время как путинская Россия чисто по-сталински готова осуществлять авторитарную военную модернизацию страны в условиях жестких западных санкций, войны с Украиной и международной изоляции агрессора. Такой "друг Китая" не подходит Пекину, но он прекрасно играет роль слуги, провокатора, дестабилизатора мира, агрессора или прокси-силы Китая в борьбе за мировое господство.

Да, путинская Россия страшно опозорилась в Украине, показав свою военно-политическую слабость, и превратилась в мирового изгоя, но другого такого друга у Китая не будет. Иран или Северная Корея не в счет, хотя и они будут полезны.

Второе очень важное различие между Россией и Китаем. Путин мечтает реанимировать российскую империю, как "тюрьму народов" 21 века, в том числе русского и украинского. А Китай после 20-го съезда КПК на основе единой китайской нации открыто встал на путь создания сильного национал-социалистического государства, которому остро не хватает жизненного пространства в Азии.

Итак, у западной цивилизации есть два пути выживания в 21 веке. Первый — благодаря мужественной Украине победить путинскую Россию, надорвать ее, лишить имперских интенций и присоединить к антикитайской коалиции. Вот почему Запад так упорно стремится к смене режима личной власти Путина, но не к развалу России в результате проигрыша войны Украине. Второй путь — Западу удастся стравить могущественный, националистический Китай с постпутининской, слабо имперской Россией, которой придется помогать, как сейчас Украине, против агрессии Китая на Дальнем Востоке.

Один раз такой геополитический фокус уже получился, когда западным странам удалось стравить фашистскую Германию со сталинской империей-СССР. В конечном счете на многие десятилетия выиграл евроатлантический Запад, а проиграли СССР и Германия.

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