"Грязная бомба" Путина. Кремль готов к атаке с помощью оружия массового поражения

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Сеть уже наполнена не только "новостями", слухами, но и пространной "аналитикой", где российской публике в красках описывают, как все будет происходить и зачем коварной Украине этот чудовищный акт.

Если выстроить "аргументы" роспропагандистов в некую последовательность, то получается следующее: Украина получила от Запада "грязную бомбу", чтобы тайно (!) применить ее с целью обмана этого же Запада (!!!) и раскрутки обвинений России в терроризме и втягивания мира в ядерную войну. Но есть и другая "точка зрения": Украина в тайне от Запада сама сделала "грязную бомбу" (где сделала — называют 5-6 точек) и готовится ее применить, дабы скрыть проблемы на фронте, о которых Запад знает (!), и спровоцировать эскалацию.

В общем, Запад все знает, но принято решение обмануть его самым циничным образом.

Пока остается неясным, где Украина собирается применить "грязную бомбу" и что эта "бомба" из себя представляет. Видимо, в росмедиа пришла достаточно общая разнарядка забить информпространство рандомным набором слов с упоминанием "грязной бомбы", а в остальном дозволено проявить свободу творчества.

К чему эта истерика? Несколько слоев, которые позволят разыгрывать ситуацию в нужном направлении.

Первое. Россия всегда использует тактику превентивного обвинения жертвы в своем преступлении. Прежде, чем совершить какое-то злодеяние, они всегда зеркально обвиняют нас. В данном случае градус обвинений достаточно высокий.

Никто не поверит, что Украина способна применить всамделишное ядерное оружие, поэтому вводится некий суррогат. Он задирает планку возможных преступлений РФ максимально высоко. На этом фоне условный подрыв дамбы Каховской ГЭС уже не будет выглядеть чем-то выдающимся.

Второе. Успехов на фронте у Кремля нет. Ситуация в Херсонской области ухудшается. Пока командование росармии перебрасывает на правый берег войска, увеличивая масштаб будущей братской могилы своих солдат. Но вскоре им может понадобиться правдоподобное объяснение "непростого решения" — бегства на левый берег. И сейчас они создают пространство для "деэскалации" — мол, спасли людей и упредили ядерную войну, но мы все вернем!

Третье. Набирает ход история с признанием РФ государством-террористом. Кремлю срочно необходимо сломать эту тенденцию, показав, что Украина ничуть не лучше, расфокусировать внимание. Необязательно за этим последуют какие-то действия, но есть очевидная попытка сформировать линию "непонятно, кто их них там больший террорист".

На Западе все меньше тех, кто ведется на такие вбросы, но пока они есть. Главное — мы сумели донести основной аргумент: это наша земля, мы — последние, кто заинтересован наносить ей долгоиграющий ущерб. Наоборот — дайте нам все, чтобы быстрее выгнать российскую орду. Так что эти фокусы сработают в основном в России. Скоро увидим, в какую сторону будут развивать этот сюжет.

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