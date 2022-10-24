В Россию "на отдых". Оккупанты похищают наших детей

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Это не новость, наверное, процесс начался не вчера. Но в последние дни таких сообщений становится все больше. Днем городского голова оккупированного Энергодара сообщил, что Россия отказывается возвращать детей, которых вывезли в Краснодарский край "на отдых". Вместо детей родителям присылают сообщения: "Дети задерживаются на отдых в России на неопределенный срок, передайте теплые вещи. Все нормально, дети будут ходить там в школу".

Я, конечно, не знаю, чем эти родители думали раньше, когда согласились отправить детей "на отдых". Это же не благотворительная организация и не розовые пони предлагают, а оккупанты. Трудно верить в их благие намерения. Теперь детей придется как-то оттуда вытягивать.

Ближе к вечеру в своем телеграмм-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что оккупанты вывозят в Крым детей, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. Не планируют, а уже вывозят.

"Нам известно, что на сегодняшний день в заведении находились 82 ребенка, 40 из которых паллиативны. 12 детей с инвалидностью I, II и III группы в возрасте от 8 до 18 лет принудительно перевезли в Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района АР Крым", — пишет Андрей Ермак.

А вице-премьер Ирина Верещук говорит, что по состоянию на 1 сентября из Украины оккупанты вывезли уже 2 161 ребенка, лишенных родительской опеки. Сколько детей с родителями были вывезены "на отдых", пока неизвестно. И мы говорим только о тех фактах, которые подтверждены украинской разведкой. Реальная цифра может быть гораздо больше. Похищение детей украинская власть со всеми основаниями называет формой геноцида. И за это Кремлю тоже придется отвечать.

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