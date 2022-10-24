У Росію "на відпочинок". Окупанти викрадають наших дітей
"Станом на 1 вересня окупанти вивезли з України 2 161 дитину, позбавлену батьківського піклування. Але вивозять і дітей, які мають батьків. Викрадення неповнолітніх українська влада називає формою геноциду. І за це Кремлю доведеться відповісти". Думка.
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Це не новина, мабуть, процес розпочався не вчора. Але останніми днями таких повідомлень стає дедалі більше. Вдень міський голова окупованого Енергодара повідомив, що Росія відмовляється повертати дітей, яких вивезли в Краснодарський краю "на відпочинок". Замість дітей батькам надсилають повідомлення: "Діти затримуються на відпочинок у Росії на невизначений термін, передайте теплі речі. Все нормально, діти ходитимуть там у школу".
Я, звичайно, не знаю, чим ці батьки думали раніше, коли погодилися відправити дітей "на відпочинок". Це ж не благодійна організація і не рожеві поні пропонують, а окупанти. Важко вірити в їхні добрі наміри. Тепер дітей доведеться якось звідти витягувати.
Ближче до вечора у своєму телеграм-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що окупанти вивозять у Крим дітей, які живуть в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. Не планують, а вже вивозять.
"Нам відомо, що на сьогодні в закладі перебували 82 дитини, 40 із яких паліативні. 12 дітей із інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи віком від 8 до 18 років примусово перевезли в клінічну психіатричну лікарню № 5, яка розташована в селі Строгонівка Сімферопольського району АР Крим”, — пише Андрій Єрмак.
А віцепрем'єрка Ірина Верещук каже, що станом на 1 вересня з України окупанти вивезли вже 2 161 дитину, позбавлену батьківського піклування. Скільки дітей із батьками вивезли "на відпочинок", наразі невідомо. І ми говоримо лише про ті факти, які підтверджено українською розвідкою. Реальна цифра може бути набагато більшою. Викрадення дітей українська влада з усіх підстав називає формою геноциду. І за це Кремлю теж доведеться відповідати.Важливо