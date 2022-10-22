Захід викручує руки Україні. І намагається посадити за стіл переговорів із Путіним

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Частково мобілізовані не врятували Росію. І, очевидно, що не врятують. Так, їх уже приганяють на фронт десятками тисяч. Під Херсон офіційно перекидають 20 тисяч, але вже раніше вони попадали там у полон. Звісно, така кількість не могла не стати проблемою для ЗСУ. Але… у ЗСУ зараз немає проблем. Є тимчасово невирішені питання. Перемолоти таку кількість непідготовлених окупантів – питання часу. Для армії, яка перемолола їхніх попередників з набагато вищим рівнем підготовки та екіпірування. Де ми зараз знаходимося і що далі – це питання задають скрізь.

Завдання України очевидне і озвучене на всіх рівнях – звільнення всіх територій. Міжнародний суд для Росії. Репарації та створення системи колективної безпеки в Європі та світі. Всі. Завдання Росії виглядає ще простіше. З найменшими втратами вилізти з капкана, куди вони самі залізли. Ось уже і ідеолог Дугін вважає, що підступний Захід заманив Росію в цю війну. А не менш підступна Україна вчинила нечесно – вдавала слабку. Що робити далі вони не знають. Наступати? Без варіантів. Відступати? А до якого рубежу? І що розповідати власному населенню, яке до того накачували істериками про велич та другу армію світу?

Очевидно, що вихід для Росії сьогодні один – переговори. Або вийти з них у плюсі по територіях, або отримати перепочинок на підготовку до нової війни. А краще перше і друге в одному флаконі глоду.

В принципі, ця "хитрість" Кремля — така собі хитрість. Україна та Захід чудово прораховують цю комбінацію. Але в Росії вистачає "друзів" на Заході, які виступають за цей сценарій. Ось лідер "П'яти зірок" в Італії виступив за припинення постачання зброї нашій країні. Потужний російський лобізм у Німеччині. Незрозуміла позиція "трампістів" у США. Орбан в Угорщині. Вистачає охочих викрутити Україні руки та посадити за стіл переговорів. Купити дешевий газ та інші бонуси, розплатившись українською територією та незалежністю.

В принципі, ми давно це зрозуміли. І лише жорсткий опір всього українського народу не дозволив цим політикам стати співучасниками російського сценарію з ліквідації України. Сьогодні ситуація на фронті принципово відрізняється від березневої.

Але спроби схилити Україну до поступок не слабшають. Нехай і робляться не так публічно. І це потрібно враховувати.

В принципі, президент Володимир Зеленський досить жорстко окреслив нашу позицію. Повне повернення територій. Жодних переговорів з Путіним. Перша теза головна. Ми ж розуміємо, що проблема не лише у Путіні. На спроби кулуарного тиску перед самітом "Великої двадцятки" відповів керівник ОП Андрій Єрмак у своїй статті у Вашингтон Пост. На його думку, найсвіжіший кремлівський наратив сьогодні звучить як "Україна має припинити звільнення своїх територій, щоб не розпочалася нова світова війна".

Ой! А я чув ці слова за останні кілька тижнів одразу від кількох публічних людей та політиків. У контексті ядерного шантажу зокрема. Так ось, керівник Офісу президента прямим текстом дав зрозуміти, що переговорів та поступок заради людства, заради миру в усьому світі ціною України не буде. Це спільна позиція української влади, і якщо хтось розраховував викрутити нам руки у процесі великих торгів у листопаді, то розраховувати на нашу поступливість йому не доводиться. Попередили заздалегідь, щоб не було образ та ілюзій.

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