Запад выкручивает руки Украине. И пытается усадить за стол переговоров с Путиным

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Частично мобилизированные не спасли Россию. И очевидно, что не спасут. Да, их уже пригоняют на фронт десятками тысяч. Под Херсон официально перебрасывают 20 тысяч, но уже раньше они там попадали в плен. Конечно, такое количество не могло не стать проблемой для ВСУ. Но… у ВСУ сейчас нет проблем. Есть временно нерешенные вопросы. Перемолоть такое количество неподготовленных оккупантов – вопрос времени. Для армии, которая перемолола их предшественников с куда более высоким уровнем подготовки и экипировки. Где мы сейчас находимся и что дальше – этот вопрос задают везде.

Задача Украины очевидна и озвучена на всех уровнях – освобождение всех территорий. Международный трибунал для России. Репарации и создание системы коллективной безопасности в Европе и мире. Все. Задача России выглядит еще проще. С наименьшими потерями вылезти из того капкана, куда они сами залезли. Вот уже и идеолог Дугин причитает, что коварный Запад заманил Россию в эту войну. А не менее коварная Украина поступила нечестно – притворялась слабой. Что делать дальше, они не знают. Наступать? Без вариантов. Отступать? А до какого рубежа? И что рассказывать собственному населению, которое до того накачивали истериками про величие и вторую армию мира?

Очевидно, что выход для России сегодня один – переговоры. Либо выйти из них в плюсе по территориям, либо получить передышку на подготовку к новой войне. А лучше первое и второе в одном флаконе боярышника.

В принципе, эта "хитрость" Кремля – такая себе хитрость. Украина и Запад прекрасно просчитывают эту комбинацию. Но у России хватает "друзей" на Западе, которые выступают именно за этот сценарий. Вот лидер "Пяти звезд" в Италии выступил за прекращение поставок оружия нашей стране. Мощное российское лобби в Германии. Непонятная позиция "трампистов" в США. Орбан в Венгрии. Хватает желающих выкрутить Украине руки и усадить за стол переговоров. Купить дешевый газ и прочие бонусы, расплатившись украинской территорией и независимостью.

В принципе, мы давно это поняли. И только жесткое сопротивление всего украинского народа не позволила этим политикам стать соучастниками российского сценария по ликвидации Украины. Сегодня ситуация на фронте принципиально отличается от мартовской.

Но попытки склонить Украину к уступкам не ослабевают. Пусть и делаются не так публично. И это необходимо учитывать.

В принципе, президент Владимир Зеленский достаточно жестко обозначил нашу позицию. Полный возврат территорий. Никаких переговоров с Путиным. Первый тезис ключевой. Мы же понимаем, что проблема не только в Путине. На попытки кулуарного давления перед саммитом "Большой двадцатки" ответил руководитель ОП Андрей Ермак в своей статье в Вашингтон Пост. По его мнению, самый свежий кремлевский нарратив сегодня звучит как "Украина должна прекратить освобождение своих территорий, чтобы не началась новая мировая война".

Ой! А я слышал эти слова за последние пару недель сразу от нескольких публичных людей и политиков. В контексте ядерного шантажа в том числе. Так вот, руководитель Офиса президента прямым текстом дал понять, что переговоров и уступок ради человечества, ради мира во всем мире ценой Украины не будет. Это общая позиция украинской власти, и если кто-то рассчитывал выкрутить нам руки в процессе больших торгов в ноябре, то рассчитывать на нашу уступчивость ему не приходится. Предупредили заранее, чтобы не было обид и иллюзий.

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