Должны выстоять до конца 2025: без помощи КНДР Россия эту войну уже не тянет

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Очень интересная информация для понимания реального потенциала оккупантов. И показатель того, сколько и как они в состоянии вести войну дальше. Агентство Reuters со ссылкой на Буданова и британскую исследовательскую организацию Open Source Centre сообщает: Северная Корея поставляет половину боеприпасов, необходимых России на фронте. Половину!

Сама Россия имеет производство и модернизирует его, как может. Так, в отличие от Украины в период с 2014 по 2022, в России не пылали склады со снарядами и ракетами. У нас просто беда (никто не понес ответственности, кто должен был охранять). А у них склады сохранились. Поэтому в начале широкомасштабного вторжения преимущество России в количестве снарядов было просто невероятным. Соотношение вообще за пределами военной логики и теоретической науки. Но через три года... все изменилось.

Те танки, которые некоторые "западные аналитики" насчитали на российских складах — давно металлолом. Что ехало и стреляло — уже давно забрали. Мощность восстановления и производства — 200 штук в год. По снарядам — без КНДР никак. Да и САУ уже давно северокорейские покупают. Нет там мощного потенциала для долгой войны. Без экономического сотрудничества с Китаем и без постоянных поставок снарядов и техники из Северной Кореи — Россия не тянет уже эту войну.

ВСУ на фронте сделали и продолжают делать все необходимое. А способность Кремля продолжать боевые действия уже измеряется чисто в деньгах. Кстати — наемники тоже не бесплатные. Следим за "Фондом национального благосостояния", ценами на нефть и меньшими источниками пополнения российского бюджета. Именно эти финансовые потоки и есть та "игла в яйце", которая является приговором их лысому Кащею.

По оценкам экономических экспертов, прочность скорлупы этого яйца — до конца 2025 года. Конечно, с поправкой на курсы и общую ситуацию по рынкам. Удержимся? Ну а как же! Удержались в 2022 году, а сейчас вообще нет вопросов. Должны устоять. Потому что иллюзий, что нас ждет в противном случае, уже нет...

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