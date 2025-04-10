Наступление на северном фронте: что стоит за активизацией РФ в Харьковской и Сумской областях

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Друзья, давайте немного внесем ясность в новости. Поскольку недооценивать события просто рискованно, но и паника — точно не союзник. Противник перешел в наступление на северном фронте. То есть на Сумскую и Харьковскую области. На пиковые значения боевые действия вышли еще недели две назад, и с тех пор снижения активности нет. Об этом заявил Главком Александр Сырский. В принципе, Генштаб об интенсивности боев на Курщине каждый день сообщал, я периодически писал подробнее. Но в чем смысл, суть и масштаб происходящего?

Цели противника очевидны. До момента начала переговоров, которые Кремль хочет оттянуть до осени, они просто обязаны выжать ЗСУ со своей территории. Не в результате переговоров договориться о выходе или замене, а выбить военной силой. Любой ценой. Не считаясь с потерями. Забыв про другие направления. Выбить, выжать, превратить территории в лунный пейзаж, но пустой. Потому что иначе собственному населению продать результат в качестве "Победы над Украиной (Западом, НАТО)" невозможно. Да и весь мир уже смеется над "СВО по плану".

Основные ресурсы у них на Курщине, там от 60 до 64 тысяч личного состава. Из которых порядка 10 тысяч — погранцы. Вот именно этой массой они и пытаются влезть на территорию Украины. Планировали еще в сентябре "внезапно" и "мощно", но мы ударили первыми, что-то пошло не так. И в нынешних условиях, когда мы здорово их там размотали, когда у нас там стоят боевые бригады и приличное количество дронов, когда именно там отлично работает наша ударная авиация — на что хватит этой группировки?

Точно речь не идет про наступление на Сумы. Вообще не близко даже. Про Харьков тем более, даже не смешно. Максимум — залезть в приграничье и там окопаться. Объявить о создании буферной зоны. Сточить ради этого все свои высокомобильные, действительно элитные силы, которые стянули на Курщину. То есть на Запорожском и Константиновском направлениях оккупанты не дождутся этих подкреплений для наступления. Что тоже можем считать результатом нам в плюс. И про Белгородскую не забываем. Эту проблему им тоже предстоит решать. И тоже любой ценой, не считаясь с потерями.

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