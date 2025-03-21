Наступление на Запорожье или вспомогательный удар: что происходит на южном участке фронта

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Около недели назад противник в полосе действий своей 58-й общевойсковой армии (ОВА) на Запорожском направлении перешел к активным наступательным действиям. В частности, подразделения 108-го десантно-штурмового полка (дшп) противника из состава его 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), вероятно, при поддержке ряда подразделений 42-й мотострелковой дивизии (мсд) 58-й армии, атаковали позиции передовых подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пятихатки и в районе между селами Степное и Малые Щербаки.

Очевидно, что атакующие подразделения противника имели своей ближайшей задачей прорыв на тактическом уровне системы обороны украинских подразделений на этих участках и максимально возможное продвижение в северном и северо-западном направлениях.

Враг явно намеревался выйти на дорогу, соединяющую села Степное и Щербаки, а также продвинуться через Пятихатки, чтобы выйти непосредственно на село Степное с юга и юго-запада.

В результате боев ему удалось продвинуться к указанной дороге примерно на 1,5 — 1,7 км, заняв ряд лесополос к югу от нее. Однако перерезать ее и занять позиции на ней самой он пока не смог. То же самое касается и его попытки прорваться к селу Степное — враг, продвинувшись на 1,5-1,6 км, сумел занять и закрепиться в Пятихатках, но его дальнейшие попытки продвинуться в сторону Степного не увенчались успехом.

На данный момент, вероятно, передовые подразделения противника пытаются атаковать в направлении Пятихатки — Степное и продвинуться к дороге на Щербаки.

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В связи со всем этим хочу отметить несколько моментов:

ни о каком "глубоком прорыве" противника на Запорожье, о котором уже "раструбили" некоторые "эксперты" и "наблюдатели", речь не идет. Все происходит исключительно в тактической зоне и имеет очень ограниченные масштабы;

о том, что враг вполне способен на ряд активных действий на Запорожском направлении, было известно относительно давно и об этом не говорили только ленивые;

открытым остается вопрос о том, способен ли противник в таком случае ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить интенсивность и размах своих атакующих/штурмовых действий на данном направлении.

Как по мне, командование 58-й ОВА противника и группировки войск (ГВ) "Днепр" в целом, в зону ответственности которого входит и это направление, вряд ли на данный момент испытывает "острое желание" быть втянутыми в изнурительные наступательные бои по рубежу Каменское-Щербаки, осознавая тот факт, что оборона Вооруженных Сил Украины на этом направлении имеет подготовленный характер.

Как минимум, для того, чтобы иметь более значительные шансы на успех этого наступления, в том числе и на тактическом уровне, вся 58-я ОВА противника явно нуждается в ЗНАЧИТЕЛЬНОМ усилении дополнительными силами и средствами.

Другое дело, если эта активизация на Запорожском направлении выполняет функцию "вспомогательного удара" (или, скажем так, отвлекающих действий), например, для "рывка за Днепр" на Херсонском направлении.

Пока что обо всех этих перспективах судить по действиям нескольких штурмовых рот пары батальонов 108-го десантно-штурмового полка очень и очень рано.

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