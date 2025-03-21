Наступ на Запоріжжя чи допоміжний удар: що відбувається на південній ділянці фронту

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Близько тижня тому противник у смузі дій своєї 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) на Запорізькому напрямку перейшов до активних наступальних дій. Зокрема, підрозділи 108-го десантно-штурмового полку (дшп) противника зі складу його 7-ї десантно-штурмової дивізії (дшд), ймовірно, за підтримки низки підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії (мсд) 58-ї армії, атакували позиції передових підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту П’ятихатки та в районі між селами Степове та Малі Щербаки.

Очевидно, що атакуючі підрозділи противника мали своїм найближчим завданням прорив на тактичному рівні системи оборони українських підрозділів на цих ділянках та максимально можливе просування у північному та північно-західному напрямках.

Ворог явно мав намір вийти на дорогу, що з’єднує села Степове та Щербаки, а також просунутися через П’ятихатки, щоб вийти безпосередньо на село Степове з півдня та південного заходу.

В результаті боїв йому вдалося просунутися до зазначеної дороги приблизно на 1,5 – 1,7 км, зайнявши ряд лісосмуг на південь від неї. Однак перерізати її та зайняти позиції на ній самій він поки що не спромігся. Те ж саме стосується і його спроби прорватися до села Степове — ворог, просунувшись на 1,5-1,6 км, зумів зайняти й закріпитися в П’ятихатках, але його подальші спроби просунутися в бік Степового не увінчалися успіхом.

На цей момент, ймовірно, передові підрозділи противника намагаються атакувати в напрямку П’ятихатки – Степове і просунутися до дороги на Щербаки.

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У зв’язку з усім цим хочу наголосити на кількох моментах:

ні про який "глибокий прорив" противника на Запоріжжі, про який вже "розтрубили" деякі "експерти" та "спостерігачі", не йдеться. Все відбувається виключно в тактичній зоні та має дуже обмежені масштаби;

про те, що ворог цілком здатний на низку активних дій на Запорізькому напрямку, було відомо відносно давно і про це не говорили лише ледачі;

відкритим залишається питання про те, чи здатний противник в такому випадку ЗНАЧНО збільшити інтенсивність та розмах своїх атакуючих/штурмових дій на цьому напрямку.

Як на мене, командування 58-ї ЗВА противника та угруповання військ (УВ) "Днепр" в цілому, в зону відповідальності якого входить і цей напрямок, навряд чи на цей момент відчуває "гостре бажання" бути втягнутими у виснажливі наступальні бої по рубежу Кам’янське-Щербаки, усвідомлюючи той факт, що оборона Збройних Сил України на цьому напрямку має підготовлений характер.

Як мінімум, для того, щоб мати більш значні шанси на успіх цього наступу, зокрема й на тактичному рівні, вся 58-а ЗВА противника явно потребує ЗНАЧНОГО посилення додатковими силами та засобами.

Інша справа, якщо ця активізація на Запорізькому напрямку виконує функцію "допоміжного удару" (або, скажімо так, відволікаючих дій), наприклад, для "ривка за Дніпро" на Херсонському напрямку.

Поки що про всі ці перспективи судити за діями кількох штурмових рот пари батальйонів 108-го десантно-штурмового полку дуже і дуже рано.

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