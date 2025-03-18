У найближчі місяці: Путін хоче почати наступи на Сумщині, Харківщині і Запоріжжі, — Зеленський

Володимир Зеленський каже, що нові наступальні операції потрібні Кремлю, щоб висунути Україні ультиматуми. Також він зазначив, що анонсований Путіним обмін полоненими був обговорений заздалегідь.

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Росія планує розпочати нові наступальні удари на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках, сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками розмови президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна 18 березня, яку транслювало "Суспільне".

За його словами, Путін хоче провести кілька наступальних дій окрім тих, що тривають на сході.

"Вони хочуть робити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій області — ось, що ми бачимо. Так легко ми це не дамо робити", — сказав український президент.

Зеленський зазначив, що росіяни будуть намагатися це зробити, щоб максимально тиснути на Україну.

"Повірте мені, він буде все це пробувати робити в найближчі місяці. Він буде хотіти йти вперед, максимально зайти на нашу територію, йому все одно, скільки людей у нього загине", — сказав президент України.

Це потрібно Кремлю, щоб у певний момент висунути Україні ультиматуми щодо припинення вогню, пояснив Зеленський.

Також він зазначив, що анонсований Путіним в розмові з Трампом обмін полоненими у форматі 175 на 175 був узгоджений раніше.

"Я про нього знав. Від СБУ та ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін", — сказав Зеленський.

Розмова Трампа і Путіна: що відомо

Під час телефонної розмови Трампа і Путіна 18 березня російський президент підтримав пропозицію про відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів. Також у Кремлі заявили, що Путін у розмові з Трампом оголосив про обмін з Україною полоненими у форматі 175 на 175 19 березня.

Володимир Зеленський під час пресконференції 18 березня сказав, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці, однак відповідатиме, якщо РФ порушить домовленість.

Дональд Трамп назвав свою розмову з Володимиром Путіним "хорошою і продуктивною" та заявив, що мирний процес триває "у повній силі".