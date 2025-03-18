"Процес у повній силі": Трамп прокоментував свою розмову з Путіним

Американський лідер після розмови з російським диктатором переконаний, що "і президент Путін, і президент Зеленський хочуть досягнути завершення війни".

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Президент США Дональд Трамп назвав свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним "хорошою і продуктивною" та заявив, що процес переговорів щодо припинення війни в Україні зараз перебуває "у повній силі". Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з Президентом Росії Путіним була дуже хорошою і продуктивною", — написав американський лідер.

Трамп зазначив, що домовився з російським президентом про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики й інфраструктури. Також він анонсував швидку роботу над повним перемир'ям і завершенням війни між РФ і Україною.

"Ця війна ніколи б не розпочалася, якби я був президентом! Було обговорено багато елементів мирного договору, включно з тим фактом, що тисячі солдатів гинуть, і що і президент Путін, і президент Зеленський хотіли б бачити закінчення цього. Цей процес зараз в повній силі, і ми, сподіваємось, заради Людства, зробимо цю роботу!" — заявив Трамп.

Трамп заявив, що обговорив із Путіним багато елементів мирного договору Фото: Скриншот

Розмова Трампа і Путіна: деталі

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася 18 березня та тривала понад півтори години. Під час неї президент РФ підтримав пропозицію президента США про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах, а також оголосив про обмін полоненими між російською та українською сторонами за формулою 175 на 175. Ключовою вимогою для завершення війни в Україні російський диктатор назвав повне припинення обміну розвідданими та надання військової допомоги Києву. В Кремлі також заявили, що для подальших двосторонніх перемовин буде створено російську та американську експертні групи.

В офіційній заяві Білого дому щодо результатів розмови також зазначили, що президенти домовилися про припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі.

Одразу після завершення розмови Трампа і Путіна 18 березня в командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що Росія запустила по Україні БПЛА з 4 напрямків. Крім того, моніторингові канали повідомили про виведення в Чорне море чотирьох російських ракетоносіїв із загальним залпом до 23 "Калібрів".