"Процесс в полной силе": Трамп прокомментировал свой разговор с Путиным

Американский лидер после разговора с российским диктатором убежден, что "и президент Путин, и президент Зеленский хотят достичь завершения войны".

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Президент США Дональд Трамп назвал свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным "хорошим и продуктивным" и заявил, что процесс переговоров о прекращении войны в Украине сейчас находится "в полной силе". Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с Президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным", — написал американский лидер.

Трамп отметил, что договорился с российским президентом о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры. Также он анонсировал скорую работу над полным перемирием и завершением войны между РФ и Украиной.

"Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат погибают, и что и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы видеть окончание этого. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради Человечества, сделаем эту работу!" — заявил Трамп.

Трамп заявил, что обсудил с Путиным многие элементы мирного договора Фото: Скриншот

Разговор Трампа и Путина: детали

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 18 марта и длился более полутора часов. Во время него президент РФ поддержал предложение президента США о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам, а также объявил об обмене пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175. Ключевым требованием для завершения войны в Украине российский диктатор назвал полное прекращение обмена разведданными и оказание военной помощи Киеву. В Кремле также заявили, что для дальнейших двусторонних переговоров будет создана российская и американская экспертные группы.

В официальном заявлении Белого дома по результатам разговора также отметили, что президенты договорились о прекращении огня по энергетике и инфраструктуре.

Сразу после завершения разговора Трампа и Путина 18 марта в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия запустила по Украине БПЛА с 4 направлений. Кроме того, мониторинговые каналы сообщили о выводе в Черное море четырех российских ракетоносителей с общим залпом до 23 "Калибров".