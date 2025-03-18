В ближайшие месяцы: Путин хочет начать наступления на Сумщине, Харьковщине и Запорожье, — Зеленский

Владимир Зеленский говорит, что новые наступательные операции нужны Кремлю, чтобы выдвинуть Украине ультиматумы. Также он отметил, что анонсированный Путиным обмен пленными был оговорен заранее.

Related video

Россия планирует начать новые наступательные удары на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина 18 марта, которую транслировало "Суспільне".

По его словам, Путин хочет провести несколько наступательных действий кроме тех, что продолжаются на востоке.

"Они хотят делать удары по Сумской области, по Харьковской области, по Запорожской области — вот, что мы видим. Так легко мы это не дадим делать", — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что россияне будут пытаться это сделать, чтобы максимально давить на Украину.

"Поверьте мне, он будет все это пробовать делать в ближайшие месяцы. Он будет хотеть идти вперед, максимально зайти на нашу территорию, ему все равно, сколько людей у него погибнет", — сказал президент Украины.

Это нужно Кремлю, чтобы в определенный момент выдвинуть Украине ультиматумы о прекращении огня, пояснил Зеленский.

Также он отметил, что анонсированный Путиным в разговоре с Трампом обмен пленными в формате 175 на 175 был согласован ранее.

"Я о нем знал. От СБУ и ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен", — сказал Зеленский.

Разговор Трампа и Путина: что известно

Во время телефонного разговора Трампа и Путина 18 марта российский президент поддержал предложение об отказе от ударов по энергообъектам на 30 дней. Также в Кремле заявили, что Путин в разговоре с Трампом объявил об обмене с Украиной пленными в формате 175 на 175 19 марта.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 18 марта сказал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике, однако будет отвечать, если РФ нарушит договоренность.

Дональд Трамп назвал свой разговор с Владимиром Путиным "хорошим и продуктивным" и заявил, что мирный процесс продолжается "в полной силе".