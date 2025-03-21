ЗС РФ атакували Запорізький район авіабомбами: ДСНС врятувала собаку з-під завалів (фото, відео)

Росіяни скинули КАБ на цивільні об'єкти: постраждали житлові будинки, на місці зайнялася пожежа. Також повідомляють про поранених внаслідок атаки.

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Увечері 20 березня російська армія атакувала Запорізький район: пролунало кілька вибухів у прифронтових населених пунктах. Росіяни били по цивільних об'єктах, застосовуючи керовані авіабомби. Щонайменше п'ятеро людей травмовано внаслідок атаки, також серед постраждалих — домашній пес, якого рятувальним вдалося витягнути з-під завалів в одному із будинків, що потрапив під удар. Фокус зібрав інформацію щодо атаки по району.

Близько 20:00 години у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА типу "Шахед". Ще через деякий час, близько 21:30, з'явилася небезпека через активність ворожої тактичної авіації, як повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України.

Керовані авіабомби, які росіяни скидали із бортів тактичної авіації, прямували у напрямку Запоріжжя. У районі міста пролунала серія вибухів.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що щонайменше 4 вибухи було чутно у районі обласного центру.

Скріншот | допис голови ОВА

Близько 22:30 години в ОВА повідомили про перші наслідки атаки по району. За даними відомства, пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу. Також зазначили, що є двоє поранених місцевих мешканців внаслідок обстрілу, серед них — дитина.

Після 23:00 години у районі знову було гучно: ЗС РФ знову застосували тактичну авіацію, щоб скинути керовані авіабомби на прифронтові населені пункти в області. В ОВА повідомили, що ворог ще тричі влучив по цивільних об'єктах громади, через що пошкоджено щонайменше три житлових будинки.

ДСНС ДСНС

У ДСНС уточнили наслідки ворожого обстрілу Запорізького району. Там зазначили, що поранених всього п'ятеро, серед них три жінки, чоловік та дитина.

Також у відомстві поділилися історією порятунку домашньої тваринки, яка постраждала через ворожий обстріл. Ним виявився кудлатий песик, який через удари опинився під завалами. Тварина не могла вибратися самостійно й жалібно скавуліла.

Рятувальники допомогли собаці та віддали його господарю, який увесь цей час був поруч та чекав на свого улюбленця.

Нагадаємо, також увечері росіяни атакували масовано Одесу "Шахедами", через що у місті зайнялися пожежі у кількох районах.

Також уночі 21 березня стало відомо про пожежу на важливому об'єкті газотранспортної системи РФ.