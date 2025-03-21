ЗС РФ масовано атакували Одесу "Шахедами": у місті зафіксовані пожежі, деталі (відео)

Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог змінив тактику атак по містах та намагається діяти великою кількістю озброєння.

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Увечері 20 березня російська армія масовано атакувала Одесу ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті пролунала серія потужних вибухів, активно працювала протиповітряна оборона, у кількох районах запроваджено аварійні відключення світла через ворожу атаку. Фокус зібрав деталі щодо масованого удару по місту.

Близько 20:40 години в Одеській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, які рухалися із Чорного моря. "Шахеди" групами заходили на місто та околиці, в ОВА попередили про можливу масовану атаку ворога.

Невдовзі серія вибухів прогриміла у місті. Деякі райони залишилися без електроенергії. Міський голова Геннадій Труханов повідомив у своєму Telegram-каналі, що під ударом опинилися південні райони Одеси.

У мережі поширили перші кадри наслідків ворожої атаки по місту. На них видно, як над Одесою здіймається густий дим, на місцях влучань "Шахедів" зайнялися пожежі.

За попередньою інформацією, під атакою опинилася цивільна інфраструктура, зокрема об'єкти бізнесу — місцевий ТЦ "Епіцентр".

Про наслідки ворожого удару по місту повідомили також в ОВА. Там зазначили, що в Одесі є щонайменше троє постраждалих через масований обстріл, серед яких є неповнолітні. Також руйнувань зазнав житловий будинок та місцеві магазини.

"Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі", — зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Через масований удар по місту запровадили аварійні відключення електроенергії. Вони локальні та охопили наразі Приморський, Пересипський та Київський райони Одеси.

Наразі повітряна тривога на Одещині триває. Також через загрозу ударних БпЛА її оголошено у більшості областей України.

Скріншот | мапа повітряних тривог

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що масовані атаки по українських містах — нова тактика ворога.

"РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами — намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", — зазначив керівник ЦПД.

Нагадаємо, уночі на 20 березня ЗС РФ масовано атакували "Шахедами" місто Кропивницький. У місті пролунала серія вибухів, є постраждалі цивільні та пошкоджені будівлі.

Також Фокус дізнавався, що росіяни у такий спосіб намагаються розширити лінію фронту.