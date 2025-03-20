Ніч жаху у Кропивницькому: як атакуючи цивільні об'єкти, РФ намагається розширити лінію фронту

У ніч проти 20 березня Кропивницький перетворився на епіцентр наймасованішої атаки за час повномасштабного вторгнення. Ворожі безпілотники десятками летіли над містом, знищуючи інфраструктуру та влучаючи у житлові будинки. Опитані Фокусом експерти вважають, що РФ готується до нового наступу в Запорізькій області, проте шансів на успіх у ворога вкрай мало.

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У ніч проти 20 березня місто Кропивницький зазнало наймасованішої атаки з боку Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення. За повідомленням голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, ворог застосував близько 21 безпілотника для ударів по місту.

Внаслідок атаки постраждали мирні житлові будинки, як у приватному секторі, так і багатоповерхівки.Особливо цинічним є те, що дрони влучили у вулицю Миру. На щастя, загиблих немає, проте є поранені, серед яких діти. Медичні працівники обласної лікарні та лікарні швидкої медичної допомоги оперативно надають необхідну допомогу постраждалим, проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС. ​

Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів, "Укрзалізниця" змушена була змінити маршрути руху поїздів, що проходять через Кіровоградщину. ​

Наразі комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків атаки, а для мешканців буде розгорнуто пересувний пункт незламності. ​

Атака на Кропивницький: куди цілився ворог

За словами військового експерта Олега Жданова, у Кропивницькому розташований важливий залізничний вузол, через який проходить підвіз резервів і техніки. Його знищення ускладнило б логістику для ЗСУ, особливо в умовах активізації боїв на Запорізькому напрямку.

"Росія, схоже, готується до нового наступу в Запорізькій області, адже Кремль не відмовився від мети захопити цю територію. І я думаю що ми можемо там зараз зламати їм всі плани. До речі, це друга спроба розпочати наступ на Запорізькому напрямку. Минулого разу ми що зробили? Ми пішли в Курську область. А сьогодні ми вже просуваємось Бєлгородською. Видання The Economist зазначає, що українські війська вже заглибилися в оборону РФ на 12 км", — каже Фокусу Жданов.

Ймовірно, атака на Кропивницький була спланована заздалегідь, але нинішні дії ЗСУ можуть зламати плани Росії, впевнений експерт. Ситуація перетворюється на війну на виснаження, де головне питання – у кого більше ресурсів та можливостей швидко реагувати на зміни на фронті.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов також вважає, що окупанти намагалися паралізувати важливі інфраструктурні об'єкти, проте терор цивільних все ще залишається у пріоритеті ворога.

"Росія трактує міжнародні домовленості у своїх інтересах: наприклад, після телефонної розмови Путіна з Трампом останній вимагав припинення ударів по енергетичних об'єктах, але Росія вирішила, що це дає їй право атакувати інші інфраструктурні цілі. Саме тому залізниця опинилася під ударами дронів. Однак варто звернути увагу, що головні руйнування припали на житлові райони. Це свідчить, що атака не була чітко спланована проти стратегічних об'єктів, а мала на меті саме терор цивільного населення", — каже Фокусу Снєгирьов.

Росія розширює лінію фронту?

Якщо розглядати цю атаку як спробу залякування, то вона вкладається у загальну стратегію Росії, вважає Снєгирьов.

"Путін давно виправдовує удари по цивільних об'єктах тим, що під час Другої світової війни союзники бомбардували німецькі міста. Він вважає, що Захід не має морального права засуджувати такі дії", — продовжує аналітик.

Тож головна мета Росії – продемонструвати, що в Україні не існує "тилових міст". До цього удари завдавали переважно по прифронтових або стратегічних містах: Київ, Дніпро, Харків. На цей раз під атакою знаходився Кропивницький. Це спосіб інформаційного тиску, демонстрація, що будь-яке місто може опинитися під загрозою.

"Також ворог намагається розширити лінію фронту. Наприклад, вони активізувалися в Запорізькій області, хоча раніше там не було таких потужних боїв. Також помітна активізація на Сумському напрямку, про що попереджав Зеленський. На Харківщині ситуація також загострюється – ворог наступає в районі Дворічної. Фактично Росія тисне не лише на Україну, а й на США. Якщо Україна не погодиться на умови РФ щодо визнання окупації чотирьох областей, Росія розширюватиме бойові дії на нові регіони", — продовжує Снєгирьов.

За його словами, це класична стратегія тиску: водночас Кремль імітує переговори, але без реальних домовленостей., водночас інтенсивність обстрілів лише зростає.

"Зараз їхня мінімальна мета – взяти під повний контроль Луганську та Донецьку області. Але навіть ця початкова мета поки що залишається недосяжною", — резюмує експерт.

Нагадаємо, Фокус розбирав що насправді стоїть за домовленістю Путіна і Трампа про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. На думку опитаних експертів — атак по Україні не стане менше, і для "угода" вигідна лише РФ.

Також Фокус обговорив з експертами нову ініціативу Трампа і з’ясував, чи може спільне володіння Україною та США ЗАЕС допомогти повернути окуповану росіянами станцію до енергосистеми України.