Ночь ужаса в Кропивницком: как атакуя гражданские объекты, РФ пытается расширить линию фронта

В ночь на 20 марта Кропивницкий превратился в эпицентр самой массированной атаки за время полномасштабного вторжения. Вражеские беспилотники десятками летели над городом, уничтожая инфраструктуру и попадая в жилые дома. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что РФ готовится к новому наступлению в Запорожской области, однако шансов на успех у врага крайне мало.

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В ночь на 20 марта город Кропивницкий подвергся самой массированной атаке со стороны Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения. По сообщению председателя Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, враг применил около 21 беспилотника для ударов по городу.

В результате атаки пострадали мирные жилые дома, как в частном секторе, так и многоэтажки. особенно циничным является то, что дроны попали в улицу Мира. К счастью, погибших нет, однако есть раненые, среди которых дети. Медицинские работники областной больницы и больницы скорой медицинской помощи оперативно оказывают необходимую помощь пострадавшим, проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обстрелов, "Укрзализныця" вынуждена была изменить маршруты движения поездов, проходящих через Кировоградскую область.

Сейчас коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий атаки, а для жителей будет развернут передвижной пункт несокрушимости.

Атака на Кропивницкий: куда целился враг

По словам военного эксперта Олега Жданова, в Кропивницком расположен важный железнодорожный узел, через который проходит подвоз резервов и техники. Его уничтожение усложнило бы логистику для ВСУ, особенно в условиях активизации боев на Запорожском направлении.

"Россия, похоже, готовится к новому наступлению в Запорожской области, ведь Кремль не отказался от цели захватить эту территорию. И я думаю, что мы можем там сейчас сломать им все планы. Кстати, это вторая попытка начать наступление на Запорожском направлении. В прошлый раз мы что сделали? Мы пошли в Курскую область. А сегодня мы уже продвигаемся по Белгородской. Издание The Economist отмечает, что украинские войска уже углубились в оборону РФ на 12 км", — говорит Фокусу Жданов.

Вероятно, атака на Кропивницкий была спланирована заранее, но нынешние действия ВСУ могут сломать планы России, уверен эксперт. Ситуация превращается в войну на истощение, где главный вопрос — у кого больше ресурсов и возможностей быстро реагировать на изменения на фронте.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев также считает, что оккупанты пытались парализовать важные инфраструктурные объекты, однако террор гражданских все еще остается в приоритете врага.

"Россия трактует международные договоренности в своих интересах: например, после телефонного разговора Путина с Трампом последний требовал прекращения ударов по энергетическим объектам, но Россия решила, что это дает ей право атаковать другие инфраструктурные цели. Именно поэтому железная дорога оказалась под ударами дронов. Однако стоит обратить внимание, что главные разрушения пришлись на жилые районы. Это свидетельствует, что атака не была четко спланирована против стратегических объектов, а имела целью именно террор гражданского населения", — говорит Фокусу Снегирев.

Россия расширяет линию фронта?

Если рассматривать эту атаку как попытку запугивания, то она укладывается в общую стратегию России, считает Снегирев.

"Путин давно оправдывает удары по гражданским объектам тем, что во время Второй мировой войны союзники бомбили немецкие города. Он считает, что Запад не имеет морального права осуждать такие действия", — продолжает аналитик.

Поэтому главная цель России — продемонстрировать, что в Украине не существует "тыловых городов". До этого удары наносили преимущественно по прифронтовым или стратегическим городам: Киев, Днепр, Харьков. На этот раз под атакой находился Кропивницкий. Это способ информационного давления, демонстрация, что любой город может оказаться под угрозой.

"Также враг пытается расширить линию фронта. Например, они активизировались в Запорожской области, хотя раньше там не было таких мощных боев. Также заметна активизация на Сумском направлении, о чем предупреждал Зеленский. На Харьковщине ситуация также обостряется — враг наступает в районе Двуречной. Фактически Россия давит не только на Украину, но и на США. Если Украина не согласится на условия РФ о признании оккупации четырех областей, Россия будет расширять боевые действия на новые регионы", — продолжает Снегирев.

По его словам, это классическая стратегия давления: одновременно Кремль имитирует переговоры, но без реальных договоренностей, при этом интенсивность обстрелов только растет.

"Сейчас их минимальная цель — взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области. Но даже эта первоначальная цель пока остается недостижимой", — резюмирует эксперт.

Напомним, Фокус разбирал что на самом деле стоит за договоренностью Путина и Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По мнению опрошенных экспертов — атак по Украине не станет меньше, и для "сделка" выгодна лишь РФ.

Также Фокус обсудил с экспертами новую инициативу Трампа и выяснил, может ли совместное владение Украиной и США ЗАЭС помочь вернуть оккупированную россиянами станцию в энергосистему Украины.