Атаки по Украине не уменьшатся: почему договоренность о прекращении ударов по энергетике ничего не изменит

Телефонный разговор между Трампом и Путиным вызвал ряд обсуждений относительно возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и обмена пленными. Однако уже через несколько часов после переговоров Россия осуществила массированную атаку по Украине дронами и ракетами. Фокус выяснил, насколько реалистичны такие договоренности, кому они выгодны и стоит ли Украине доверять этим инициативам.

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Во вторник, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который длился более двух часов. По итогам этой беседы стороны достигли ограниченных договоренностей по войне в Украине.

Президент РФ поддержал идею президента США о взаимном с Украиной отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле заявили, что Путин отдал такую команду военным.

Также Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175 человек между российской и украинской сторонами 19 марта. Российский президент заявил, что в качестве "жеста доброй воли" передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих. Путин заявил в разговоре с Трампом, что гарантирует военным ВСУ жизнь и достойное обращение, если они сдадутся в плен в Курской области.

Кроме того, российский и американский лидеры договорились начать переговоры для проработки инициативы по безопасности судоходства в Черном море.

В Кремле заявили, что Путин назвал ключевым условием для завершения войны в Украине полное прекращение военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев поддержит предложение Вашингтона прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

"Россия и Украина, при посредничестве США, могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", — сказал Зеленский.

Однако, почти сразу после завершения телефонного разговора Трампа и Путина, в ночь на 19 марта, российские войска запустили по территории Украины баллистические ракеты и 145 ударных дронов "Шахед".

Прекращение ударов по энергетике выгодно только РФ?

По мнению военного аналитика Павла Нарожного, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре выглядит как ситуация, которая может быть выгодна исключительно России.

"У нас все наши ТЭЦ, ну, или почти все ТЭЦ, они и так уже разрушены российскими ударами. Большинство из них. По чему нас еще осталось бить? По каким объектам? По атомным электростанциям? Ну, по ним бить очень опасно с любой точки зрения. Ну, есть у нас еще какие-то ГЭС, которые работают, теоретически они могут бить по ним. Но, если даже россияне прекратят атаку по энергетическим объектам, это означает то, что они не будут бить ну, скажем, по жилым домам, по транспортным объектам, по железнодорожным сетям, узлам, по мостам, по водопроводам. Ну, это объекты гражданской инфраструктуры, но не энергетический", — говорит Фокусу Нарожный.

С другой стороны, удары украинских дальнобойных средств до сих пор были сосредоточены на российских объектах энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают доходы от экспорта и поддержку военной машины. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтеперекачивающие станции, газоперекачивающие станции — все, что способствует производству топлива для военной техники, в частности дизеля для танков и керосина для самолетов, которые наносят удары по Украине.

"Таким образом, прекращение ударов по энергетическим объектам выгодно только России. Уменьшится ли общее количество атак? Возможно, по энергетическим объектам их станет меньше, но по другим целям — точно нет. Враг просто сменит приоритеты, сконцентрировавшись на гражданской и военной инфраструктуре, жилых районах и других критически важных объектах", — считает Нарожный.

Почему временное прекращение огня в Украине ничего не меняет?

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что Россия не столько уменьшит количество атак по Украине, сколько изменит их направленность.

"Мы уже видели подобное, когда удары якобы наносились "по военным объектам", но на самом деле попадали в гражданскую инфраструктуру. Так же может произойти и сейчас — если они не смогут бить по подстанциям или ТЭЦ, то переключатся на железнодорожные узлы, мосты, жилые дома, водопроводы.

Более того, нет понимания, как это ограничение можно реализовать на практике. Во-первых, нет механизма контроля. Даже в США уже заявляют, что не знают, как это воплотить и кто за это будет отвечать. Во-вторых, нужны гарантии выполнения, механизм наказания за нарушения и организация, которая будет контролировать процесс. Но мы уже проходили это в 2014 году с ОБСЕ — результат был нулевой, а Украина продолжала нести потери", — говорит Фокусу Жданов.

Поэтому эксперт считает, что все разговоры о прекращении атак на энергетику — это лишь информационный шум, который выгоден прежде всего России. В то же время Запад использует это, чтобы снизить уровень напряжения, а Трамп, чтобы улучшить свои рейтинги.

"Сейчас он переживает спад поддержки, поэтому пытается перехватить инициативу, создавая видимость активной международной политики. Его заявления — это просто попытка переключить внимание американцев от внутренних проблем, таких как инфляция и рост цен. Путин в этой ситуации выдвигает заранее неприемлемые требования: прекращение мобилизации в Украине, прекращение поставок оружия и признание оккупированных территорий российскими. Это фактически ультиматум о капитуляции.

Что нам делать? Единственный выход — искать оружие, финансирование и продолжать воевать. Любые уступки будут вести только к ухудшению ситуации для Украины", — считает Жданов.

Однако, по мнению политолога Олега Постернака, Украина в целом готова к прекращению огня, и как украинская власть, так и общество положительно восприняли бы такую новость. Это позволило бы не только немного выдохнуть, но и продолжить реформирование, в частности в сфере управления армией.

"Именно для этого был назначен новый начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, ключевой задачей которого является переход на корпусную систему управления войсками. Для Украины прекращение огня не является критическим или опасным решением. Наоборот, это может стать шансом для стабилизации ситуации и внедрения внутренних изменений", — говорит Фокусу Постернак.

Прекращение огня: будет ли Трамп реагировать на нарушение договоренностей?

Если Россия продолжит удары дронами-камикадзе и ракетами по украинской инфраструктуре, встает вопрос реакции США.

По словам политолога, сегодня наблюдается информационная игра, которую ведут Дональд Трамп и Владимир Путин. Они создают впечатление якобы "окружения" украинских войск в Курской области, хотя никакого реального окружения нет. Это подтверждают спутниковые снимки, украинское военное командование и западные союзники.

"Трамп пытается показать себя миротворцем в глазах американцев, тогда как Путин формирует иллюзию собственной победы. Последний, в частности, хочет использовать ситуацию для давления на Украину в вопросе военнопленных. Реакция Вашингтона будет зависеть от его интересов. Если прекращение огня будет отвечать стратегическим целям США, они поддержат этот процесс. Если нет — они создадут информационную завесу, что позволит манипулировать ситуацией", — говорит Постернак.

Однако политолог считает, что не стоит ожидать от Дональда Трампа и вообще Белого дома реакцию и действия, если РФ нарушит договоренности. Вашингтону будет проще сделать вид что они ничего не видят и не слышат. Однако есть вероятность, по мнению Постернака, что Украина согласится на первые условия, чтобы прекращение огня все же состоялось.

Напомним, очередные переговоры между США и Россией о прекращении огня в Украине состоятся 23 марта в Саудовской Аравии. Речь идет не о полной остановке боевых действий, а об ударах по энергетике и всей инфраструктуре в целом.

Также Фокус разбирал, о чем реально договорились Трамп и Путин и что осталось за кадром.